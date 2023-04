Veel toerisme, amper subsidies: meeste centen gaan naar Antwerpen

Van alle Vlaamse subsidies voor toeristische projecten krijgt onze provincie slechts 11,6 procent van de koek, terwijl bijna de helft naar Antwerpen gaat. “De cijfers doen toch de wenkbrauwen fronsen”, vindt parlementslid Loes Vandromme (CD&V).

Onze kust is een unieke troef, net als de Westhoek. Om over steden als Brugge, Kortrijk en Roeselare nog maar te zwijgen. Uit cijfers van Westtoer blijkt dat er in 2021 maar liefst 28 miljoen dagjestoeristen naar onze provincie afzakten, met ook nog eens bijna 7 miljoen overnachtingen. En dat in een jaar waarin onze provincie nog herstelde van de impact van de coronacrisis op het toerisme.

Maar toch blijkt uit cijfers, die Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) opvroeg, dat slechts 11,62 procent van alle toegekende Vlaamse toeristische subsidies ook effectief bij ons belanden. Vorig jaar kende de Vlaamse overheid voor bijna 130 miljoen euro toe aan toeristische projecten. Voor onze provincie komt dat dus neer op 15 miljoen. Opmerkelijk daarbij is dat meer dan de helft van de middelen, zo’n 52 procent, richting provincie Antwerpen gaat. De stad zelf is daarbij de grootste slokop met onder andere de nieuwe invulling van het Loodswezen waar het Vlaams Culinair Centrum in gevestigd wordt. Pikant detail: onze provincie telt het meeste aantal restaurants met een Michelin-ster, dus mag West-Vlaanderen technisch gezien wel beschouwd worden als een culinair centrum.

“De cijfers doen toch de wenkbrauwen fronsen”, aldus Vandromme. “Van een evenwichtige verdeling tussen de provincies is absoluut geen sprake. Hoewel Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir in haar beleidsnota aangaf Vlaanderen in haar totaliteit als een gebied met veel verscheidenheid en potentieel te beschouwen.”

Brugge Foundation krijgt het grootste deel van de West-Vlaamse koek. Er is 4,2 miljoen euro voorzien voor de realisatie van het toekomstplan rond de St. Godelieveabdij. Zo’n 2,5 miljoen gaat naar het herdenkingsproject Landschap als getuige dat Westtoer trekt.