Veel lokale lopers kleuren de Brugse Kerstloop

In Brugge verschenen zowat 4.900 deelnemers aan de start van de twaalfde Kerstloop. Volgens organisator Ivan Degrieck (Lopen voor het Goede doel) was het op een na de beste editie, waarbij onder andere één euro van het inschrijvingsgeld aan De Warmste Week wordt geschonken.

Na twee moeilijke coronajaren en in tegenstelling tot bijvoorbeeld vorig jaar, toen de Kerstloop naar de zondag moest omwille van het WK voetbal, was het nu op de traditionele vrijdag opnieuw een voltreffer, met vooral veel volk op ’t Zand waar de start en de aankomst van zowel de korte als de lange afstand plaatshadden.

Om veiligheidsredenen begonnen beide wedstrijden met drie kwartier verschil, bij toch wel een aangenaam loopweer met zo’n negen graden. Velen liepen de afstanden recreatief, al of niet getooid met een kerstmuts of een ander kerstattribuut. Andere kozen dan weer voor het competitieve.

Tijdens de wedstrijd van zes kilometer door een feestverlicht stadscentrum finishte Wout Louagie als eerste voor Sven Vandenbroucke en Wout Logier. Bij de dames werd Lenola Lecoeuche eerste voor Sonja Skevin en Noor Segers.

Val van Mestdagh, winst voor Vanden Broucke

Daarna was het uitkijken naar de strijd op de lange afstand of 10 kilometer. Het leek spannend te worden tussen Simon Mestdagh uit Oostkamp, winnaar van de Brugse Kerstloop in 2018 en ’21 en Giani Vanden Broucke uit Zuienkerke. De Belgisch kampioen duatlon liep tot bijna halfweg in het spoor van Mestdagh tot die ten val kwam nadat de fietser voor hem bij een sprong op het voetpad uitgleed.

“Giani kon hem nog ontwijken, ik niet” vertelt Simon. “Jammer, want ik had het gevoel dat we elkaar waard waren.” Vanden Broucke won in 30’34. Een knappe tijd. “Hiervoor deed ik het”, vertelt hij. “In 2019 won ik ook voor Simon. Nu was mijn voorsprong niet zo groot, maar liep ik wel bijna een minuut rapper dan de voorbije jaren.” Ruben Cornelus vervolledigde het podium.

Bij de vrouwen was Barbara De Brouwer de snelste gevolgd door Lotte Minnebo en Julie Van Bogaert.

(ACR)