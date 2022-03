Veel Brugse gezinnen willen vluchtelingen opvangen

De solidariteit met de Oekraïense bevolking in onze regio is enorm. In amper 24 uren tijd hebben al 120 Brugse gezinnen te kennen gegeven dat zij samen 369 vluchtelingen bij hen thuis willen opvangen. In Oostkamp gaat het al om minstens 35 gezinnen.

De inval van Russische troepen in Oekraïne en de bombardementen van de steden Charkov en Kiev hebben een enorme vluchtelingenstroom vanuit dit Oost-Europese land naar het westen op gang gebracht. In ons land heeft Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) onze landgenoten opgeroepen om tijdelijk onderdak te bieden aan vluchtende Oekraïners in afwachting van een definitieve plaats om te wonen.

Onderdak

In amper 24 uren tijd hebben meer dan 120 Bruggelingen zich via het Huis van de Bruggeling of de website www.brugge.be/oekraine geregistreerd.

Een van hen is Danylo De Decker, chef-kok van restaurant Petit Maxim in de Braambergstraat. Hij is zelf afkomstig uit Oekraïne en bood meteen onderdak aan de advocaat Anton, een landgenoot die samen met zijn echtgenote en hun amper een maand oude baby uit oorlogsgebied weggevlucht is.

Studenten

Svitlana Musina (57), docente aan de Vives Hogeschool, coördineert enigszins de hulpverlening. “Ik voel mij moreel verplicht om iets te doen voor mijn noodlijdende landgenoten. Zelf woon ik al 24 jaar in Brugge. Ik was kinderarts in mijn geboorteland, maar dat diploma werd in België niet gevalideerd. Daarom heb ik indertijd aan KHBO een bachelor kinderverpleegkunde gevolgd.”

Svitlana Musina stelt zelf haar flat aan het station ter beschikking van Oekraïense vluchtelingen en heeft zich ook ontfermd over de zestien Oekraïense studenten die via een Erasmus-project in Brugge en Kortrijk zijn beland. Bij Vives volgen ze een semester lang les. Tien van hen zitten op kot in Brugge, zes in Kortrijk. Het gaat om studenten van Ivan Franko State University in Drohobych uit de opleidingen, sociaal werk, onderwijs, business en ergotherapie.

Corona

“Net toen ik ze bij mij thuis wou uitnodigen voor een etentje, kreeg ik corona. Ik heb dat diner dus een weekje moeten uitstellen. Collega’s hebben hiervoor gekokkereld”, vervolgt Svitlana Musina. “De Oekraïense studenten hebben zwaar te lijden onder de oorlog, ze zijn bang voor het lot van hun familie in oorlogsgebied. Om de Oekraïense jongeren wat verstrooiing te bieden, heb ik hen deze week ook enkele uren rondgeleid in Brugge.”

“Het verheugt mij dat Vives hen de nodige psychologische steun biedt, de directie stuurt eerstdaags naar alle families een brief, waarin ze zich engageert dat zij de zorg voor die studenten overneemt. Ik kreeg kippenvel toen ik die brief las en ze mij vroegen om de boodschap te vertalen.”

Solidariteit

“Wat mij opvalt, is de enorme golf van solidariteit. Voortdurend krijg ik telefoons van vrienden, collega’s en streekgenoten die ik zelfs niet ken. Allemaal vragen ze mij: Svitlana, wat kunnen we doen om te helpen? Sommigen willen geld geven, anderen stellen en slaapkamer ter beschikking. Ik kreeg net een sms’je van een gezin uit Varsenare, dat tot half juni een kamer vrij heeft omdat hun zoon op stage is in het buitenland! Hoe lief!”

Marleen Deslyper (67), gewezen verzorgster in het AZ Sint-Jan, en haar man Arnold Legon (68), voormalig chauffeur bij IVBO, uit de Blauwe Poort in Sint-Pieters hebben plaats om tot vier vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. “Toen ik op tv de beelden van een huilend meisje in de metro van Kiev zag, dat voortdurend riep ‘ik wil niet dood’, brak mijn hart. En dan was er nog dat meisje van zes op een brancard dat een bomaanval niet overleefde. Dat overtuigde mij om iets te doen voor de mensen uit Oekraïne.”

Zolderkamer

“We doen het uit solidariteit met die oorlogsslachtoffers. Stel eens dat er bij ons oorlog uitbreekt en wij moeten vluchten. We zouden ook dankbaar zijn dat anderen ons opvangen. Drie van onze vier kinderen zijn het huis uit. We hebben de zolderkamer ingericht voor als onze kleinkinderen tijdens de vakantie komen logeren. Daar kan gerust een mama met kinderen tijdelijk terecht”, aldus Marleen Deslyper.

Aardbeienkwekers

Ook in Oostkamp is de solidariteit groot. Volgens burgemeester Jan de Keyser hebben al 35 Oostkampse gezinnen zich aangemeld om opvang te voorzien. Onder hen Kris en Joke De Guffroy, die in de Vliegweg aardbeien telen. Zij hebben plaats voor zes vluchtelingen, omdat de slaapplaatsen van de seizoenarbeiders in hun bedrijf momenteel onbezet zijn. Woensdag is het eerste Oekraïens gezin in Oostkamp bij hen gearriveerd.