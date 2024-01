Veel bezorgde Oostendenaars tijdens infomoment over Thermae Palace: “Van die omgeving moeten ze afblijven”

Begin december maakte stad Oostende bekend dat er een reddingsplan is voor het Thermae Palace Hotel. Het iconische erfgoedgebouw is in slechte staat, maar een oplossing laat al jaren op zich wachten. Dat heeft onder meer te maken met een flinke kostenplaatje van 94 miljoen euro. Veel Oostendenaars zijn bezorgd over de toekomst van het erfgoed en wilden graag meer weten over de plannen.

Schepen Björn Anseeuw zakte dinsdagavond af naar OC De Schelpe om aan bezorgde Oostendenaars toe te lichten wat de plannen zijn voor het Thermae Palace en vooral ook waarom bepaalde keuzes gemaakt werden. De gemeenteraad keurde onlangs een samenwerking goed met nv Restotel, de huidige huurder van het gebouw, en Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), om een projectvennootschap op te richten. Samen willen ze het gebouw restaureren, waarna er een hotel en wellness zou komen. Ook mu.ZEE zou naar de locatie verhuizen en op de parking komt er een nieuwbouwproject.

94 miljoen euro

Het is volgens de stad niet mogelijk om de restauratie te betalen met overheidsmiddelen. Daarom werd er op zoek gegaan naar een oplossing in de private sector. “94 miljoen euro is een smak geld en dat moet je ergens halen. Ofwel haal je dat bij de belastingbetaler, zijnde de Oostendenaar, ofwel komt een andere overheid tussen. Voor de stad zou zo’n budget betekenen dat je zes jaar lang geen enkele euro hebt om iets anders te doen. Het is een iconische plek, maar het is economisch compleet waardeloos. Het is onmogelijk om genoeg te verdienen met de uitbating om zo de restauratie en het onderhoud te betalen. Dat blijkt ook uit het schattingsverslag. Daarin staat dat de stenen een paar miljoen euro waard zijn, maar dat weegt niet op tegenover de verplichtingen die horen bij een monument”, lichtte schepen Björn Anseeuw toe.

“Ofwel haal je die miljoenen euro’s bij de belastingbetaler, ofwel komt een andere overheid tussen” – schepen Björn Anseeuw

In het reddingsplan staat dat er een nieuwbouwproject voorzien zal worden op de parking van het hotel met een ‘residentiële invulling’. Dat klinkt echter nogal vaag in het oor van veel Oostendenaars en die wilden dan ook graag antwoorden tijdens het infomoment. Een concreet plan is er echter nog niet. “Nu moeten er eerst plannen opgemaakt worden waarmee een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Het ontwerp is dus nog in opmaak. We werken daarvoor samen met het gerenommeerde architectenbureau Robbrecht en Daem architecten.”

Nieuwbouw

Heel wat aanwezigen bleven op hun honger zitten, want hoe hoog zal er dan bijvoorbeeld gebouwd worden? Schepen Anseeuw deed alvast een poging om de keuze voor een nieuwbouw toe te lichten. “Er waren ooit plannen om op het gebouw bij te bouwen, maar onderzoek heeft uitgewezen dat de funderingen dit niet aankunnen en dat het veel geld zou kosten. Als we binnen het bestaande volume blijven, zou het niet genoeg opbrengen en dan blijft er maar één optie over. Ik kan begrijpen dat dit een gevoelig punt is, wij zijn daar ook niet ongevoelig voor. We hebben daarom opgenomen dat het volume nooit groter mag zijn dan wat nodig is om het businessmodel sluitend te maken.” Deze opmerking wordt op gelach onthaald door de zaal. “Sowieso zal het gebouw maar een fractie zijn van pakweg het Europacentrum, het is zeker niet de bedoeling om zo hoog te bouwen”, liet hij nog weten.

“Het is een iconische plek, maar economisch compleet waardeloos” – schepen Björn Anseeuw

Andere aanwezigen wilden dan weer meer weten over de projectvennootschap en het aandeel van de privépartner. De vrees is immers dat het monument in private handen komt, waardoor er minder controle is over wat er mee zal gebeuren in de toekomst. “Als wij een groter aandeel willen in die projectvennootschap dan moeten we er ook meer in investeren. Wij zullen als overheid altijd genoeg inbreng hebben om te bepalen wat er met de site gebeurt, het gaat immers om een beschermd monument. Sowieso is het Agentschap Onroerend Erfgoed betrokken in dit dossier.”

Mu.ZEE

Er waren ook heel wat vragen over de verhuis van mu.ZEE. “Het enige punt waar er in de komende jaren nog over moet nagedacht worden, is het museumdepot. Men is al langer aan het bekijken hoe de depotfunctie van de musea in Vlaanderen centraal beheerd kan worden, maar we moeten dat vraagstuk nog oplossen”, aldus de schepen. Over de timing toonde hij zich optimistisch. “We maken ons sterk dat het project binnen zes jaar kan worden opgeleverd. In het komende anderhalf jaar moet duidelijk worden wat er precies zal komen en kunnen we de volgende stappen zetten.”

Reacties inwoners

Eric de Kievith: “Afblijven van de omgeving” “Er is al zoveel bij gebouwd. Dat ze nog op de Oosteroever bouwen, tot daar aan toe, maar van de omgeving van het Thermae Palace Hotel moeten ze afblijven”, vindt Eric de Kievith. “Ze willen nu ook per se nog bouwen op die paar vierkante meter parking. Maar je kan toch het beheer van je historisch erfgoed niet zomaar overlaten aan de private sector? Dat is van iedereen.” Dat ze ook het museum willen verplaatsen, begrijpt Eric niet. “Bij de opening van mu.ZEE waren ze zo trots dat het gebouw een nieuwe bestemming kreeg. Er werd al zoveel in geïnvesteerd. De ligging zou zogezegd beter zijn in Thermae Palace, maar als er een goede tentoonstelling is loopt het er nu ook vol. Dat is gewoon een drogreden, net als dat ook de afbraak van het voormalige zwembad niet nodig was. Je kan de structuur nu goed zien en daar is niets van betonrot op te merken.”

Stefaan Pennynck: “Het ontwerp afwachten” Alle aanwezigen willen dat hun erfgoed weer in ere hersteld wordt, zo ook Stefaan Pennynck. “Het is een iconisch gebouw en ik ben zelf ook bezig met erfgoed. We willen dat het gebouw weer opgewaardeerd wordt en dat de stellingen in de gaanderijen zo snel mogelijk verwijderd worden.” Wat hij van het reddingsplan vindt? “Het werd goed beargumenteerd dat dit de enige oplossing is door het zware financiële plaatje”, geeft Stefaan toe. “Het is alleen jammer dat er nog geen concrete invulling is van wat ze het ‘residentiële gedeelte’ noemen. Juist over dat stuk hebben de meeste mensen vragen en zorgen. Dat neemt echter niet weg dat, als het iets moois wordt, het een meerwaarde kan worden voor de hele site. We moeten die mogelijkheid openlaten. Hopelijk wordt er opnieuw een infomoment georganiseerd zodra er een ontwerp klaar is voor die residentiële invulling.”