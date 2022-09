Veel belangstelling voor wijkbubbel Vooruit in Centrum

Een eerste wijkbubbel van de lokale afdeling van Vooruit bracht veel volk samen onder de luifel van het casino. Mandatarissen van de partij luisterden er naar de bekommernissen en vragen van zo’n zevental inwoners. “Mensen hebben nood aan een babbel”, zegt gemeenteraadslid Karel Labens.

De wijkbubbels van Vooruit kwamen er in tijden van corona. De partij vond daarmee een manier om naar de wijken van de stad te trekken. Het initiatief kwam op gang nadat de nieuwe bestuursploeg destijds ophield met het organiseren van niet al te succesvolle wijkraden en overschakelde naar wijkbabbels, die vervolgens door corona niet doorgingen. “We ondervonden dat de mensen niettemin contact zochten en zo de weg vonden naar onze wijkbubbels”, legt gemeenteraadslid Karel Labens (Vooruit) uit. “Veel van hun vragen bleven onbeantwoord en daar wilden we verandering in brengen. Ik meen dat we daar ook in geslaagd zijn.”

Recente wijkbubbels in het Westerkwartier en in Mariakerke mobiliseerden telkens een zestigtal geïnteresseerden. Op die onder de luifel van het casino mochten John Crombez en de aanwezige mandatarissen van Vooruit Oostende zeventig bewoners van de wijk Centrum verwelkomen. En die hadden een resem klachten en opmerkingen in petto. “En die waren heel pertinent”, zegt Labens. “Velen vonden dat de verkeersveiligheid veel beter kan en bestempelden de toestand in bepaald delen van het centrum zelfs als niet meer leefbaar. Te druk, klonk het. Waarom niet meer inzetten op randparkings, werd gevraagd. Ook rond het onveiligheidsgevoel, en niet in het minst in het Leopoldpark was er heel wat te doen. Velen vonden het lap- en tapwerk bij wegenwerken niet kunnen en wilden ook meer wijkagenten op straat. De wijkkantoren sluiten vond geen genade in de ogen van de aanwezigen, net zomin als het personeelstekort bij de politie. Alles voor het toerisme, niets voor ons, klonk het veel.”

Het blijft echter niet bij luisteren, zegt Karel Labens stellig. “Absoluut niet, integendeel. Met la die bekommernissen trekken we naar de bevoegde organen, zoals de raadscommissies en de gemeenteraad.”

De volgende wijkbubbels van Vooruit vinden plaats op 21 september op het Daniël Verleyeplein op de Vuurtorenwijk, op 5 oktober aan de Molen in Stene en op 12 oktober aan het Kasteeltje in Zandvoorde, telkens om 18.30 uur.