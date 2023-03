Veel belangstelling voor Speed and Meet in Ardooie

Het diepvriesbedrijf d’Arta in de Pittemsestraat in Ardooie was het vertrekpunt voor een tocht met als thema Speed and Meet. Een tocht die nogal wat belangstellenden en liefhebbers van mooie en exclusieve wagens naar de parking loodste.

Bij d’Arta was een verzameling van vijftig exclusieve wagens te bekijken bij de start van deze tocht naar Oudenaarde. Belangstelling was er ook voor de lokale autofreak Steve De Backer van het diepvriesbedrijf. Hij haalde zijn Lamborghini van stal. Ander schoon volk was Miss België 2021 Kedist Deltour die er samen was met haar vriend. (JM)