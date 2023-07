Veel ambiance tijdens ‘Vlaanderen Zingt’ op 11 juli in Oostende

Ook in Oostende werd de Vlaamse feestdag gevierd. Voor het eerst stond een Breugelmaal op de Groentemarkt op het programma, ‘s avonds werd gezongen en danspasjes gezet tijdens ‘Vlaanderen Zingt’.

Het was de 50ste verjaardag van de erkenning van 11 juli als Vlaamse feestdag. Dat vierde het 11 julicomité van Oostende, dat sinds kort een nieuw bestuur kreeg, met een Breugelmaal op de Groentemarkt. Er was een uitgebreid assortiment aan typisch Vlaamse gerechtjes. Nog op de Groentemarkt was er in de namiddag een gratis circusvoorstelling en ‘s avonds volgde ‘Vlaanderen Zingt’ op het Wapenplein. Er kwam heel wat volk opdagen en er was veel ambiance om samen te zingen. De avond eindigde met het zingen van de Vlaamse Leeuw. (HH)