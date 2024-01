“Veeg voor uw eigen deur”: Krottegem strijdt tegen zwerfvuil en sluikstorten

Didier Dejonghe zet zich al tientallen jaren in als Mooimaker in voor een proper Krottegem. Dagelijks trekt hij er op uit om het zwerfvuil in de straten van de Roeselaarse wijk te ruimen. “De voorbije maanden merk ik dat er spijtig genoeg terug meer en meer afval in de straten ligt”, aldus Didier die nu samen met de Krottegemse Ransels de bewoners oproept om extra hun best te doen voor een proper Krottegem.

Veertien zakken met zwerfvuil, twee zakken met groenafval en een zak met glas. De voorbije week haalde Didier Dejonghe (69) terug tientallen kilogram afval van op de Krottegemse straten. “Enkele weken geleden had ik zelfs 23 zakken.” Didier is inmiddels al heel wat gewoon. In 1981 kwam hij op de wijk wonen. Wat begon als eerst het proper houden van zijn eigen straat, breidde al snel uit tot andere straten in de wijk. “Elke dag trek ik er op uit. Vroeger ’s ochtends vroeg voor mijn werk, nu ik met pensioen ben kies ik het moment uit.”

Didier merkt wel dat er de voorbije maanden terug meer zwerfvuil in de Krottegemse straten ligt. Samen met de Krottegemse Ransels, het wijkcomité in Krottegem, luidt Didier nu de alarmbel. “Elke inwoner van Krottegem moet begrijpen dat we in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor onze wijk”, aldus Frank Wauters, voorzitter van de Ransels. “De stad, de gemeenschapswerkers, de betrokken diensten en Didier doen hun best, maar kunnen niet alles. Het is echt onwaarschijnlijk wat er allemaal achtergelaten wordt.”

Blinde muren

De Ransels en Didier roepen iedere Krottegemnaar op om voor eigen deur te vegen. “Maar er zijn ook heel wat blinde muren van bijvoorbeeld fabrieken. We vragen aan de respectievelijke directeuren, exploitanten en eredienstbegeleiders om hun stoep en terreinen netjes te maken.” Didier en de Ransels hopen ook dat er extra vuilnisbakken komen aan het begin van de Ardooisesteenweg. Didier treft telkens daar veel zwerfvuil aan. “Ook de twee textielcontainers op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt zijn magneten voor sluikstort.”

Momenteel staat Didier er als inwoner ook wat alleen voor. “Op wijk De Ruiter werd er een Mooimakersgroep opgericht en die levert goed werk. We hopen hier ook zoiets te lanceren”, aldus Frank.