Vechtpartij op Grote Markt leidt naar drugsdealer in Izegem

Door zijn betrokkenheid bij een vechtpartij op de Grote Markt in Izegem liep een 31-jarige drugsdealer uit Izegem in de handen van de politie. Hij had bij een fouille 204 paarse xtc-pillen in de vorm van dominosteentjes op zak. Voor de rechtbank riskeert hij een celstraf van 30 maanden en een boete van 24.000 euro.

Op 2 juli 2021 snelden enkele interventieploegen van de politiezone Riho naar het Izegemse centrum na de melding van een vechtpartij op de Grote Markt.

Bloeddoorlopen ogen

Ter plaatse vonden ze onder meer Sidney D. (31), die wankel op zijn benen stond en bloeddoorlopen ogen had. Een fouille leverde de xtc-pillen op.

Telefonie-onderzoek toonde tal van berichten over de verkoop van drugs. Bijzonder pijnlijk voor D. want na vorige veroordelingen stond hij al onder elektronisch toezicht. Vandaag zit hij al opnieuw 6,5 maanden achter de tralies in de gevangenis.

Financiering eigen verslaving

“De handel was eerder kleinschalig”, relativeerde zijn advocaat. “Hij miste zijn ex en kinderen en verkocht ook om zijn eigen verslaving te financieren.”

Hij vroeg de rechter een straf met voorwaarden op te leggen. “Ik wil me voortaan focussen op mijn familie en mijn job”, aldus D. Vonnis op 1 februari. (LSi)