VBS Otegem schenkt 1.240 euro aan Ten Dries

De leerlingen van VBS Otegem overhandigden een cheque van 1.240 euro aan Jongerenzorg Ten Dries in Sint-Denijs. “De opbrengst van onze jaarlijkse kerstmarkt, is het prachtige resultaat van de inzet van ons team en de leerlingen”, zegt directeur Sophie Nuytten. Tijdens het evenement verkochten de leerlingen zelfgemaakte knutselwerkjes, drankjes en zelfgemaakte lekkernijen. “De gezellige sfeer, gecombineerd met de warme inzet van iedereen, zorgde niet alleen voor een mooie opbrengst, maar ook voor een sterk gemeenschapsgevoel. Het is belangrijk dat onze kinderen leren hoe waardevol het is om iets te betekenen voor anderen.” (GJZ/foto GJZ)