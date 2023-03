VBS Lyceum Heilige Familie in Ieper organiseert loopwedstrijd doorheen de school en omgeving voor slachtoffers aardbeving in Turkije

De Vrije Basisschool Lyceum Heilige Familie heeft een traditie om de laatste vrijdag voor de paasvakantie een loopwedstrijd in en rond de school te organiseren, waarvan de opbrengst geschonken wordt aan een goed doel. De opbrengst van de trial dit jaar gaat rechtstreeks naar drie families in de omgeving van het Turkse Antalya.

“Drie jaar terug organiseerden we een trial ten voordele van Make a Wish, vorig jaar ging de opbrengst naar Oekraïense kinderen die in het Capucienenklooster in Ieper opgevangen worden. Dit jaar steunen we de familie en vrienden van een Turks gezin waarvan de kleuters in onze afdeling Oude Veurnestraat zitten”, vertelt directeur Mia Ingelaere.

“De trials kennen elk jaar een groot succes. Enkel jammer dat de weersomstandigheden ons niet goed gezind zijn. Vorig jaar werden we geconfronteerd met winterse temperaturen. Dit jaar werd het een regenachtige editie, maar dat kon het enthousiasme van de leerlingen niet temperen. We konden ook opnieuw rekenen op familieleden die kwamen supporteren. Leerlingen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar liepen, verdeeld over drie runs, hun wedstrijden uit. De leerlingen kregen ook duiding over de aardbeving in Turkije en Syrië, zodat ze wisten waarvoor ze een inspanning leverden”, besluit Mia Ingelaere.

Rechtstreekse steun

Dankzij de gulle sponsors konden de kinderen deze keer 2.000 euro ophalen. Dit bedrag werd geschonken aan papa Ozcan Aydin en mama Ellen Seys, ouders van Ella Seys Aydin (5) die in het derde kleuter zit en Dennis Seys Aydin (3) die in het eerste kleuter in de afdeling Oude Veurnestraat school loopt.

“Zeven jaar geleden leerde ik mijn vrouw kennen”, vertelt Ozcan. “Ik werkte in Turkije in de toeristische sector en Ellen was tewerkgesteld bij Jetair. Ik ben mijn vrouw naar België gevolgd en we wonen nu in Brielen en hebben twee kindjes in het Lyceum Heilige Familie. Uiteraard was de aardbeving in Turkije ook voor ons enorm schrikken. Gelukkig werd mijn familie niet rechtstreeks getroffen. Ik ken wel drie families in het aardbevingsgebied die hun woning kwijtgeraakt zijn. Volgende week vertrek ik naar Turkije om ervoor te zorgen dat het geld rechtstreeks bij deze getroffen families terecht komt”, besluit Ozcan Aydin die via familie en collega’s zelf een bedrag van 269 euro kon sponsoren.