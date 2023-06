VBS De Tandem krijgt cheque van 9.000 euro van Fonds Jacky Maes

Tijdens het schoolfeest van vrije basisschool De Tandem kwamen zondag bestuursleden van BOD, het dienstenbedrijf voor Bredene, Oudenburg en De Haan, langs om aan directeur Lieve Mergaert een cheque van 9.000 euro te overhandigen. Het geld komt uit het Fonds Jacky Maes dat in 2015 opgericht werd na het overlijden van de toenmalige voorzitter van BOD. Het fonds wil projecten met een maatschappelijke meerwaarde steunen. Er is jaarlijks 10.000 euro beschikbaar. De Tandem diende een aanvraag in om haar ‘project voortuin’ te sponsoren. Aan de ingang in de Zeeweg werd intussen de aanleg van een rustige ruimte met blokhut gerealiseerd. Daar kunnen leerlingen die het even moeilijk hebben zich afzonderen om te lezen of tot rust te komen.

“Er wordt ook nog een speelwinkel ingericht waar onze kinderen in een beurtrol de verantwoordelijkheid krijgen om de spelen uit te lenen en er zorg voor te dragen”, legt directeur Lieve Mergaert uit. Het totale project kost 13.500 euro, zodat dankzij dit bedrag van het Fonds Jacky Maes het financiële plaatje voor de school behoorlijk bedrukt wordt. Op de foto zien we naast voorzitter BOD Ignace Dereeper en directeur Lieve Mergaert bestuursleden Romain Roose, Isabelle Capelle, Anni Christiaen, Ehsan Malik, Jef Castelein, schepen van Jeugd Romina Vanhooren, directeur BOD Ann Lambert en enkele leerkrachten en leerlingen van de school. (LIN)