VAXPO-vrijwilligers vinden de weg naar vrijwilligerswerk bij de stad Kortrijk

Dinsdag 6 december, daags na de internationale Dag van de Vrijwilliger, worden de laatste coronavaccins gezet in VAXPO. Daarna sluit het vaccinatiecentrum in de Budafabriek (hopelijk) definitief de deuren.

Het is het einde van een vaccinatiecampagne die bijna twee jaar heeft geduurd, een logistieke monsteroperatie die nooit zou gelukt zijn zonder de hulp van honderden vrijwilligers.

Veel Kortrijkzanen, die in VAXPO de smaak voor vrijwilligerswerk te pakken kregen, zetten hun vrijwillig engagement elders verder. Ook bij de stad Kortrijk is hun hulp zeer welkom. Zo worden bijvoorbeeld dringend chauffeurs gezocht voor de wijkcentra

Wil jij ook chauffeur worden of ben je geïnteresseerd in ander vrijwilligerswerk bij de stad Kortrijk? Neem dan zeker een kijkje op www.kortrijk.be/vrijwilligerswerk of stuur een mailtje naar vrijwilligers@kortrijk.be.