Vaxpo gaat naar scholen om kinderen tussen 5 en 11 jaar in te enten: “We willen klas per klas werken”

Het is de bedoeling dat kinderen tussen 5 en 11 jaar uit Kortrijk, Kuurne en Harelbeke vanaf 17 januari de kans krijgen om op school gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. Het vaccinatiecentrum Vaxpo is bezig met de voorbereidingen om met mobiele teams naar de klassen te trekken. Gedurende twee weken zouden zo alle scholen in de drie gemeenten aan bod moeten kunnen komen, daarna komt er met Vaxpo Kids een vaccinatiecentrum op kindermaat.

Het Kortrijkse vaccinatiecentrum Vaxpo is van plan om vanaf 17 januari met mobiele ploegen naar alle lagere scholen in Kortrijk, Kuurne en Harelbeke te trekken om er kinderen tussen 5 en 11 jaar te vaccineren. “De concrete uitwerking en het stappenplan moeten we nog maken, in samenspraak met de directies, maar het is inderdaad de bedoeling om op school, in de klas te vaccineren”, duidt Hilde Verschaeve, coördinator van Vaxpo.

Directeurs positief

“De reden daarvoor is dubbel. Enerzijds hebben we in het vaccinatiecentrum in de Budafabriek niet de capaciteit of de ruimte om naast de massale boostercampagne ook nog de kinderen te ontvangen”, aldus Hilde Verschaeve. “Heel januari prikken we hier 7 op 7 en tot 10 uur per dag om tegen het einde van de maand alle boosters achter de rug te hebben. Daarnaast is dit ook niet de meest kindvriendelijke omgeving, vandaar het idee.”

Uit een eerste informatieronde bij de scholen blijkt dat de directeurs een bezoek van de vaccinatieteams wel zien zitten. Volgende week maandag 10 januari komt er daarom een tweede uitgebreide digitale vergadering om alles verder af te spreken. “De week daarop zouden we graag starten. We werken niet per se leeftijd per leeftijd zoals in de vaccinatiecentra, maar gaan klas per klas”, aldus Hilde Verschaeve verder. “Ook kindjes uit Zwevegem of Lendelede die in Kortrijk, Kuurne of Harelbeke op school zitten, zullen gevaccineerd kunnen worden.”

Brief voor toestemming

Uiteraard blijft de vaccinatie vrijwillig: de ouders zullen een brief meekrijgen vanuit de school waarop ze toestemming moeten geven om hun kind te laten vaccineren. Die brief bevat de nodige informatie over de vaccinatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. In totaal gaat om zo’n 10.000 jongens en meisjes tussen de 5 en 11 jaar oud. “Met dit initiatief hopen we de vaccinatiegraad bij de kinderen zo hoog mogelijk te krijgen. Voor ouders komt er anders nog een extra bezoek aan Vaxpo bij, nu kan het simpelweg binnen de schooluren. Dat maakt het voor iedereen een stuk gemakkelijker.”

Na de twee weken van schoolprikken wil Vaxpo nog een Vaxpo Kids opstarten, een kleinschaliger vaccinatiecentrum in de kinderopvang vlak bij de Budafabriek. Ouders die liever aan de zijde van hun kind willen staan of kindjes die toevallig afwezig waren, zullen daar alsnog de kans op een vaccin krijgen.