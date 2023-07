Vaubanstadion in Menen aan renovatie toe: “300 nieuwe zitjes voor 5.580 euro”

Na bijna een kwarteeuw worden de overwegend blauwe zitjes in het Vaubanstadion vervangen door gele en zwarte stoeltjes. Het Autonoom Gemeentebedrijf Menen (AGB) dat het stadion exploiteert, voorziet daarvoor een budget van 5.580 euro. Eind deze week worden de werken afgerond.

Het Vaubanstadion werd in 2000 in gebruik genomen en dus waren de zitjes na bijna een kwarteeuw dienst aan vernieuwing toe. “Door de UV-stralen waren ze na al die jaren broos en breekbaar geworden”, verduidelijkt voorzitter van het AGB Renaat Vandenbulcke. “We zaten ook door de voorraad reservezitjes waardoor we kozen om nieuwe te installeren.”

De overwegend blauwe stoeltjes met rugleuning worden vervangen door gele en zwarte zonder leuning. “In de clubkleuren van SCT Menen. Omdat er dit keer geen leuning voorzien is, zijn de stoeltjes minder vatbaar voor vandalisme”, aldus Vandenbulcke.

In totaal werden zo’n 300 stuks aangekocht, goed voor een kostprijs van 5.580 euro. De installatie ervan is volop aan de gang en gebeurt door de werknemers van het AGB. Eind deze week worden de werken afgerond.

“Bewuster omgaan met energie”

“Later dit jaar wordt er ook nog aanwezigheidsdetectie in de kleedkamers geplaatst zodat de verlichting niet onnodig blijft branden, dit in het kader van bewuster omgaan met energie”, besluit Vandenbulcke. SCT Menen speelde afgelopen weekend al twee oefenduels in de tribune die momenteel vernieuwd wordt. De club komt na een doorstart in 2022 uit in vierde provinciale. (MPM)