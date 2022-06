Vastgoedtelg Karel Vanacker uit Izegem schittert in ‘Topmakelaars’ op Play 4

In de nieuwe realityreeks ‘Topmakelaars’ op Play4 schittert Karel Vanacker (36) uit Kachtem. Via een buitenlandse omweg raakte de vastgoedtelg toch in de sector verzeild. Vandaag runt hij samen met zijn vriendin maar liefst acht vastgoedkantoren in Antwerpen. “Binnen vijf jaar willen we dubbel zo groot zijn. We zijn nog maar net begonnen…”

Er zijn maar weinig uitdagendere sectoren dan de vastgoedbranche dezer dagen. In de nieuwe reeks ‘Topmakelaars’ maken we kennis met tien gedreven makelaars, al zijn er maar weinig die zo’n interessant parcours achter de rug hebben als Karel Vanacker.

Het leek wel in de sterren geschreven dat hij die richting zou uitgaan, want zijn grootvader Henri-Jules ‘Hendrik’ Vanacker was een bekende vastgoedmakelaar in de Marktstraat in Izegem, opgestart in 1968. Vader Pol nam de zaak begin de jaren 80 over. Zeker toen Karel Economie ging studeren, zouden er weinig vreemd opgekeken hebben toen hij in hun voetsporen zou treden.

Peking

Alleen had hij geen zin om onder de vleugels van zijn ouders te blijven, laat staan onder de kerktoren. Dus trok hij naar het buitenland. Hij ging er aan de slag bij Vestas, een beursgenoteerde fabrikant van windturbines in Denemarken. Karel volgde een maandenlange stage in Madrid en aansluitend een stage in het Amerikaanse Portland. “Daarna woonde ik twee jaar in Peking, waar ik aan de slag ging als rechterhand van de CEO. Later verkaste ik naar Århus in Denemarken, om een partnership tussen Mitsubishi en Vestas mee in goede banen te leiden.”

We zijn midden 2014 en de carrière van Karel zit in de lift. Hij heeft een hoge, vaste functie binnen een topbedrijf. “Maar tijdens een vakantie met de familie in Milaan vroeg mijn vader opeens waar ik wilde staan op mijn dertigste. Ik lijstte een heel aantal zaken op, toen hij mij fijntjes wees of ik dat haalbaar achtte, want dat ik binnen een paar maanden die verjaardag zou vieren. De dag erna ben ik op het vliegtuig naar Denemarken gestapt en heb ik mijn ontslag ingediend.”

Toch was het geen ondoordachte beslissing. “Ik wilde vooral weer op mijn eigen benen staan. Door de jaren heen had ik gezien dat er veel lobbywerk en geluk aan te pas komt om hogerop te geraken. En ik wilde niet binnen 20 jaar terugkijken en spijt hebben. Bovendien had ik in die vijf jaar mijn familie amper gezien, misschien twee keer per jaar. Ook vriendschappen dreigden te verwateren. Ik miste huwelijken, babyborrels, communies… noem maar op. Mijn collega’s verklaarden mij toen gek, maar ik heb tot op vandaag nog steeds geen spijt van mijn beslissing. Integendeel.”

Muur

Eenmaal weer terug in het land botste Karel vanzelfsprekend op die spreekwoordelijke muur. Maar Karel is een man van aanpakken. “Mijn vader kende elke makelaar binnen vastgoedgroep ERA en raadde me een stageplek aan bij ERA Immo Noord in Hoogstraten. Dicht bij huis werken in West-Vlaanderen zei mij weinig. Als je twee jaar in een grootstad als Peking hebt gewoond, wil je met alle respect niet weer terug onder de kerktoren belanden.”

Toen er een kantoor in Deurne te koop kwam te staan, twijfelde Karel niet. “Ik had mijn onderzoek gedaan en wist op papier waaraan ik begon, maar eerlijk? Ik wist Deurne niet eens liggen. De eerste jaren waren moeilijk, ja. Ik heb toch wel zwarte sneeuw gezien. Mijn vader gaf veel advies maar heeft me wel tien keer gezegd in dat eerste jaar, dat ik niet naar hem moest kijken, dat ik vooral mijn eigen weg moest zoeken aangezien deze stop 100 procent mijn eigen beslissing was. Veel mensen dachten ook dat een West-Vlaming het niet makkelijk zou hebben in Antwerpen, maar dat speelde evenwel in mijn voordeel. Ik was niet bevooroordeeld, en kon telkens objectief naar de panden en de streek kijken. Elke klant was voor mij even nieuw. Zij konden het niet meteen horen dat ik van West-Vlaanderen was, maar toen ze dat vernamen, merkten ze wel op dat ik inderdaad een harde werker was en mijn woord na kwam. Mooie complimenten, ja. En mijn ouders, die zijn heel preus natuurlijk.”

Druk

Het harde werk loonde, en Karel vond ook de liefde bij ERA-collega Jolien, die na een jaar ook mee in de zaak stapte. Sinds een jaar woont het koppel in Brasschaat. Intussen hebben ze ook een zoontje Henri-Jules, van bijna twee jaar. “Genoemd naar mijn grootvader, ja. Een idee van Jolien overigens.”

Het klopt dat we een toffe dynamiek hebben als koppel

Vandaag staan de twee aan het hoofd van ERA ONE, met maar liefst acht filialen in Antwerpen Centrum, Antwerpen Noord, Deurne, Brasschaat, Schilde, Hoogstraten, Beerse en Turnhout. Een heel breed werkgebied met ook een grote variatie aan prijzen, van heel hoog tot vrij toegankelijk. Maar met veel werk, komt ook veel druk kijken. “Dat klopt, maar we doen onze job ook écht graag. Jolien en ik moeten er wel over waken dat we ons privéleven wat afbakenen. Al is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het gebeurt ook dat we ’s avonds in bed nog rechtop zitten om zaken te bespreken.” En toch lijken de twee een goed geoliede machine. “Op papier toch”, lacht Karel. “Maar het klopt wel dat we een toffe dynamiek hebben als koppel en goed op elkaar ingespeeld zijn, ook qua zorgen voor onze zoon. Hij was twee keer ziek tijdens de opnames van ‘Topmakelaars’, dus was het wel op tijd schakelen. Maar dat lukte. We hebben ook geluk dat de crèche niet ver van ons werk ligt.”

Met acht kantoren en meer dan dertig mensen in dienst zijn de dagen in elk geval goed gevuld. “We hebben een heel goed team rond ons verzameld. En we willen dat doen groeien, om zo de best mogelijke service voor onze klanten af te leveren.” Karel steekt dan ook zijn ambities niet onder stoelen of banken. “We proberen vooral vooruit te kijken. Waar ik binnen vijf jaar wil staan? Ik hoop op een verdubbeling van het aantal kantoren en werknemers (nu zijn het er een dertigtal, red.). Maar vooral dat we ons geografisch nog beter kunnen verankeren en hét aanspreekpunt worden in de streek. In mijn hoofd zijn we nog maar net begonnen…”

‘Topmakelaars’, elke donderdag om 20.35 uur op Play4.