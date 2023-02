Vastgoedkantoor Habitat schenkt 500 euro aan VillaVip

Vastgoedkantoor Habitat met kantoren in Wevelgem en Poperinge heeft de opbrengsten van hun kersthappening geschonken aan VillaVip Wevelgem.

“De opbrengsten van onze kersthappening hebben we recent aan VillaVip Wevelgem geschonken. Dat was een mooie 500 euro. In VillaVip Wevelgem wonen Marc en Tine samen met tien mensen met een beperking. Zo kunnen zij in een huiselijke sfeer de gepaste begeleiding krijgen”, zegt Jason Platteeuw van Habitat.

Vastgoedkantoor Habitat opent vanaf 1 maart een vestiging in Poperinge. Makelaar en Poperingenaar Jason Platteeuw zal deel uitmaken van team Poperinge in de Gasthuisstraat 68. “VillaVip vinden we een mooi initiatief. We wilden de maatschappij steunen en de mensen die zich voor dit project engageren bedanken. In de toekomst willen we dit meer gaan doen.”