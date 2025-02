Vastgoedgroep Vlaemynck covert ‘Omdat ik Vlaming ben’ van Will Tura tijdens teambuilding: “Iedereen is erg trots op het resultaat”

Vastgoedgroep Vlaemynck uit Tielt heeft naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het bedrijf een leuke cover gemaakt van ‘Omdat ik Vlaming ben’ van Will Tura. Opvallend is dat de volledige tekst door het personeel zelf geschreven én ingezongen werd op een weekendje teambuilding.

‘Omdat ik Vlaming ben’ wordt in de versie van het Tieltse bedrijf ‘Omdat We Vlaemynck zijn’. Volgens Ilse Nagel is het originele nummer van Will Tura eigenlijk al jaren het lijflied van Vlaemynck. Niet alleen van haar partner Karel, maar ook van de familie en bij uitbreiding van het hele bedrijf. “Op evenementen of zelfs gewoon als we ergens een glaasje drinken, wordt dat lied vaak opgelegd. En dan zingen we uiteraard altijd allemaal mee. Op de teambuilding in 2023 werd het compleet grijs gedraaid en zo ontstond het idee om daar een stapje verder mee te gaan en een eigen versie te creëren.”

Geen half werk

En Vlaemynck levert geen half werk. Ilse nam contact op met het management van Will Tura, kocht de nodige rechten, huurde een mobiele opnamestudio en schakelde zanger en muzikant Kurt Burgelman in voor de begeleiding van het project. “Eind november 2024 trokken we met de medewerkers met de bus naar Maasmechelen voor een teambuilding. Op de bus al zijn de verschillende teams beginnen schrijven aan hun eigen strofe en tegen dat we aankwamen was een groot deel van de tekst al af”, legt Ilse uit. “Alles werd in de loop van de teambuilding opgenomen en ik kan je verzekeren dat iedereen erg trots is op het resultaat.”

In de bijhorende videoclip zie je elk van de vijftig medewerkers van het bedrijf in groepjes de tekst inzingen. Elke afdeling van Vlaemynck, gaande van de syndicus tot de bouw en de ondersteunende diensten, komt aan bod. “Het enthousiasme was groot en het heeft echt wel wat in beweging gezet. We hebben een fantastische groep mensen en de samenhorigheid was haast tastbaar tijdens dat weekend. Je mag gerust benadrukken dat we ons heel gelukkig prijzen met zo’n fijn team. Allemaal zijn ze zijn goud waard. Want zonder hen ben je als onderneming niets.” (SV)