In De Bierboeie in Snellegem vond vorige week zaterdag een reünie plaats van de vaste gasten van Jeugdclub Snellingha, een goeie 40 jaar geleden dé place to be voor jongeren uit Snellegem en daarbuiten.

Meer dan vijftig mensen tekenden present voor een avondje nostalgie. Initiatiefnemers van het evenement waren Geert Sanders en Marijke Verschaeve.

(foto Davy Coghe)