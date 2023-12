Varkensboer Davy Valcke is de nieuwe Looi-deken op de Ginste : “Grootgebracht op boerderij”

De Looi-dekenviering heeft er op de Ginste in Oostrozebeke ook een heel lange traditie opzitten. Volgens voorzitter van het Looi-comité dateren de oudste ledenlijsten van het jaar 1932. Ook vandaag is het comité springlevend, al staat er niet veel op de agenda. De organisatie van het jaarlijks Sint-Elooisfeest is zowat de grootste en belangrijkste activiteit van land- en tuinbouwers op de Ginste. Varkensboer Davy Valcke is dit jaar de nieuwe looi-deken.

Op zaterdag 9 december is het weer zover. Het is de dag van het grote Sint-Elooisfeest en dat zal geen enkel lid van de vereniging willen missen. De man die zaterdag in de kijker staat, is varkensboer Davy Valcke. Hij is een jaar lang de nieuwe looi en mag uitpakken met het mooie erelint op alle activiteiten van de Landelijke Gilde. Wij liepen even langs op de hoeve TER STAPPE voor een nadere kennismaking.

Davy Valcke is 51. “1972 moet een heel bijzonder vruchtbaar jaar geweest zijn, want we zaten toen met 36 kinderen in het eerste leerjaar. Gelukkig werd die klas later opgesplitst, want voor de juf was dit onbegonnen werk.”

“De landbouwstiel zelf leerde ik van mijn vader”

Davy, die met zijn gezin in de Aardemolenstraat woont, is gehuwd met Caroline Desmet en het gezin telt twee kinderen: Thomas (18) en Jonas (17). Davy is fulltime varkensboer op een ultramodern varkensbedrijf. Zijn vrouw Caroline werkt deeltijds voor de Vlaamse overheid afdeling Subsidies en Landbouw. Zij werkt ook nog mee in het varkensbedrijf. Wij vroegen Davy of de goesting voor de boerenstiel er al heel vroeg gekomen is? “Kijk, ik ben grootgebracht op de boerderij en de boerenstiel werd ons als het ware met de paplepel meegegeven. Na de lagere school trok ik naar de landbouwschool in Tielt waar ik zes jaar school liep. Achteraf gezien was dat een foute keuze. Ik had eigenlijk naar het VTI moeten gaan, want daar leer je alle vaardigheden die je later nodig hebt, zoals elektriciteit, metselen, houtbewerking… allemaal dingen die je op een landbouwbedrijf nodig hebt. De landbouwstiel zelf leerde ik van mijn vader. Mijn broer Danny had geen zin in de landbouwstiel, waardoor ik als jongste zoon het ouderlijke bedrijf mocht overnemen. Na een jaartje legerdienst in Duitsland kon ik meteen aan de slag op de ouderlijke hoeve. Ik runde die toen samen met mijn vader.”

Specialisatie

“Toen ik het bedrijf van mijn ouders overnam, heb ik meteen gekozen voor specialisatie. Ik koos resoluut voor een modern varkensbedrijf en daar heb ik tot op vandaag geen spijt van. Wel is het zo dat ieder jaar verschillend is. Zo was het jaar 2021 een rampzalig jaar waarin gewerkt werd met verlies. 2023 was dan weer een heel goed jaar. Dat betekent dat je in goede jaren een soort buffer moet opbouwen voor de jaren waarin de varkensprijzen heel laag liggen. Nu beschik ik over een heel mooi, open landbouwbedrijf waarbij de akkerbouw in functie staat van de varkensteelt en het vee. Wij zijn positief ingestelde mensen en zijn best tevreden met ons beroep. Vanzelfsprekend is het plezier van het boeren des te groter wanneer ook de prijzen gunstig zijn.”

Opvolging

We vroegen de nieuwe Looi-deken van de Ginste of hij een opvolger heeft voor zijn bedrijf? “Dat is niet evident. Ik zou ermee willen stoppen op 58-jarige leeftijd omdat ik nu al heel wat problemen ken. Een deel van mijn rug werd met schroeven en bouten vastgezet en ik zou graag ook nog een beetje willen profiteren van het leven. De kans is echter groot dat een van de zonen het ziet zitten om in mijn voetsporen te treden. De twee zonen helpen nu al dagelijks een beetje mee op het bedrijf en ik meen te zien dat ze er ook al meer goesting in krijgen.” Op 9 december volgt dan het grote Sint-Elooisfeest in de feestlocatie de Ginstezaal. “Ik kijk er al echt naar uit, want het is een grote eer om door de leden te worden verkozen. We zijn zeker van plan om er een superleuke dag van te maken.”