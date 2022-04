Vanty Outlet brengt betaalbare merkkledij voor dames in Roeselare

Evelien Rondelez (43), afkomstig uit Roeselare, opende afgelopen week haar nieuwe zaak ‘Vanty Outlet’ in de Ooststraat. Met haar outlet wil ze merkkledij toegankelijk maken voor alle dames.

Vanty Outlet verkoopt bekende kledingmerken als Guess, Gaudi Jeans, Crème de la Créme, Sapph, Lingadore en dergelijke met grote kortingen tot wel 70 procent.

“Er zullen veel acties komen en de winkel wordt vaak opnieuw aangevuld, zodat er telkens iets nieuws te vinden is”, vertelt ze. Evelien is geen onbekende voor vele klanten in de Roeselaarse Ooststraat. Voor ze Vanty Outlet opende, werkte ze steevast in Swarovski, dat ook gevestigd was in de Ooststraat, maar door verschillende redenen in januari de deuren moest sluiten. (MC)

Vanty Outlet is telkens open van maandag tot zaterdag, van 10 tot 18 uur.