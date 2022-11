Vanmarcke Computers viert 40ste verjaardag

Met als thema ‘Back To The Future’ opent de firma Vanmarcke Computers & Software de expo die terugblikt op 40 jaar computer- en familiegeschiedenis.

Sinds Johan Vanmarcke in 1976 zijn eerste computer kocht, ging de IT-trein aan het rollen. Johan heeft die trein niet gemist en bouwde in de loop der jaren zijn zaak op en liet aan zijn opvolgers, zijn zonen Bart en Peter, een bloeiend, modern bedrijf over met een trouw cliënteel.

Thesisonderwerp

“Voor mijn eindwerk in 1978 maakte ik een lichtkrant, gebaseerd op een microprocessor, destijds een baanbrekend project”, herinnert Johan zich. “Binnen het uur na mijn thesisverdediging was het ontwerp verkocht aan een Nederlands bedrijf. Ik heb heel wat ervaring opgedaan bij Prodata en Barco, en in 1982 ben ik samen met mijn echtgenote Diane op de trein van de informatica gesprongen. Zij geloofde in ons project en verliet haar job om samen met mij het bedrijf op te starten dat we Computercenter PVBA doopten, later aangevuld door Vanmarcke Johan NV alias @eMarket. Diane bouwde de zaak van accessoires en computerverkoop aan particulieren uit, ik verzorgde eerder de relatie met de bedrijven.”

De zaak groeit

“Gedurende 30 à 40 jaar lieten we de zaak gestadig groeien. In 1984 werd Omnisoft geboren. De analyse heeft me slapeloze nachten bezorgd, maar altijd kon ik het juiste algoritme vinden om er een succesvol platform van te maken. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel toen we in 1995 vaststelden dat Omnisoft 1 de millenniumbug bevatte en… stilviel op 31 december 1999 om middernacht. We startten met een nieuwe netwerkversie zodat meerdere mensen tegelijkertijd met het programma konden werken en de evolutie zette zich verder tot vandaag de cloudversie van Omnisoft.”

“We zijn nu 40 jaar verder. Dat bereik je niet alleen, en ik dank al onze medewerkers, partners, leveranciers en klanten. Intussen staan onze zonen aan het roer van ons bedrijf: Peter bij Vanmarcke Computers en Bart bij Vanmarcke Software. Zelf houd ik me nog bezig met servers en datacenter onder Computercenter BV en als beëdigd gerechtsdeskundige voor rechtbankopdrachten met expertisebureau Acec nv.”

40ste verjaardag

Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag heeft Johan al zijn oude computerschatten van onder het stof gehaald en geëtaleerd in de expo ‘Back To The Future’ met nog heel wat ‘antieke’ stukken zoals de grote MS-DOS-computerbak, de eerste gsm, een echt ‘zwaargewicht’ met een prijskaartje van meer dan 8.000 dollar, de eerste Atari-consoles…

Je kunt de computernostalgie nog opsnuiven tot 30 november tijdens de openingsuren van de winkel, Sint-Idesbaldusstraat 29, Veurne, www.vanmarcke-computers.be/. (MVO)