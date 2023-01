Vanessa Vermote, Krak van 2021 in Kortemark, blikt terug: “Die titel gaf me een positieve vibe”

Een jaar geleden werd Vanessa Vermote de Krak van Kortemark. Dat ze nu en dan in de huid kroop en kruipt van contactclown Vivi en daarmee wat dieper probeert door te dringen bij mensen met dementie, kon bij heel wat mensen op bijval rekenen.

“Ik ben nog steeds met veel enthousiasme aan het werk in wzc Blijvelde”, aldus Vanessa (43). “Dat ik de Krak van Kortemark werd, is overal heel positief onthaald, ook de bewoners in het wzc leefden heel erg mee tijdens die hele verkiezingsperiode. Die titel gaf me een positieve vibe en zette me aan om op hetzelfde elan verder te doen. Ondertussen ben ik ook begonnen met een werkgroep dementiewerking. We blijven dus voortdoen zoals we bezig zijn. Die titel van Krak komt trouwens nog steeds al mijn collega’s in de zorg toe. In 2022 begon alles weer z’n normale gangetje te gaan: mijn echtgenoot Donovan en ikzelf konden weer volop genieten van het voetbal van onze zonen Milan en Emile en we mochten ook weer live gaan supporteren in een vol voetbalstadion bij de matchen van Club Brugge.”

Op de planken

“Ik kon eindelijk weer op de planken staan bij toneelkring Hoger Op. In november speelden we onze voorstelling No Nonsense weer voor vijf volle zalen. Dit jaar mocht ik de rol vertolken van zuster Theresia, samen met vier hippe medezusters.”

“Voor 2023 wens ik een goede gezondheid voor iedereen die me dierbaar is. Veel vraag ik niet, al die overbodige poespas is helemaal niet aan mij besteed. Laat alles maar zijn normale gangetje gaan, zodat ik kan genieten van mijn werk, mijn gezin, mijn toneel en mijn vrije tijd”, besluit Vanessa Vermote. (JDK)

