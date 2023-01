Vanessa Sergeant hoofd eerste lokaal dienstencentrum: “Ontmoetingsplaats voor iedereen in de gemeente”

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar Oostrozebeke heeft zijn eigen lokaal dienstencentrum. Voorlopig is het nog gevestigd in het Sociaal Huis, maar daar komt eind januari verandering in. Aan het hoofd staat Vanessa Sergeant.

Een groot struikelblok bij de opstart van het lokaal dienstencentrum was het vinden van een passende locatie. Eerst werd gedacht aan de woning in de Hoogstraat 18, maar bij nader inzien waren de verbouwingskosten te hoog. Intussen heeft de gemeente zijn oog laten vallen op de gemeentelijke lokalen van Tjuf in afwachting van de bouw van een nieuw dienstencentrum op de site van woonzorgcentrum Rozenberg. Voorlopig werkt het lokaal dienstencentrum nog vanuit het Sociaal Huis in het gemeentehuis, maar daarin komt verandering vanaf eind januari 2023.

Vanessa Sergeant (47) gaat het lokaal dienstencentrum leiden. Ze is afkomstig uit Sint-Baafs-Vijve, maar woont al 20 jaar in Oostrozebeke. “Ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werker. Intussen werkte ik al twee jaar in het OCMW van Kortrijk en 23 jaar in het OCMW van Wielsbeke. Toen ik hoorde dat er een vacature vrijkwam voor dienstencentrumleider heb ik me meteen ingeschreven voor de examens, want ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Uiteindelijk kreeg ik de job. Die lijkt me op de huid geschreven, omdat ik al een pak ervaring heb opgedaan in mijn vorig werk. Zo heb ik bijvoorbeeld heel veel ervaring in het aanvragen van alle mogelijke subsidies bij thuiszorg.”

Er is een enorme nood aan thuiszorg en die zal alleen nog toenemen

“Eigenlijk is het de bedoeling dat ik als diensthoofd van het dienstencentrum een aanspreekpunt word voor mensen die op de eerste plaats thuiszorg nodig hebben. Daar is momenteel enorme nood aan en die nood zal alleen maar toenemen. Maar een lokaal dienstencentrum is veel meer. Het moet een ontmoetingsplaats worden voor iedereen in de gemeente, maar het richt zich vooral op mensen die ouder zijn dan 55 jaar. Bovendien wordt het een plaats waar er infomomenten, creatieve momenten en vormende momenten zullen worden georganiseerd. Iedereen kan eraan deelnemen. In het lokaal dienstencentrum kunnen verenigingen zoals Okra, Neos en Samana verder hun samenkomsten laten plaatsvinden. Het dienstencentrum zal deze verenigingen ondersteunen en ermee samenwerken. “

Toelagen

“Het lokaal dienstencentrum is vooral ook een plaats waar de mensen terecht kunnen met vragen rond thuiszorgdiensten, huiszorgtoelagen en thuiszorgproblemen. Als centrumleider zal ik hen helpen om hun weg te vinden in de vele mogelijkheden van de thuiszorg. Op die manier bieden we hulp zodat de mensen zolang mogelijk in hun thuissituatie kunnen verblijven. Het dienstencentrum zal ook werken met antennepunten over de hele gemeente. Soms zullen we ter plaatse aanwezig zijn in een wijk.”

Intussen wordt keihard gewerkt aan de toegankelijkheid van het centrum in ‘t Tjuf. Er wordt kantoor- of gespreksruimte gecreëerd en de gebouwen worden rolstoeltoegankelijk gemaakt. (CLY)