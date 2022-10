Vandenbroucke metalen uit Passendale viert 75ste verjaardag: “Altijd plaatselijk verankerd”

Vandenbroucke Metalen uit de Statiestraat 116 in Passendale bestaat 75 jaar. In de loop der jaren is het bedrijf stelselmatig gegroeid. Dit jubileum wordt gevierd met een opendeurdag voor het professioneel cliënteel en met een nieuwe huisstijl.

De oorsprong van het bedrijf gaat eigenlijk nog verder in de tijd terug. Camiel Vandenbroucke lag zo’n 100 jaar geleden aan de basis van het bedrijf. Na de Eerste Wereldoorlog trok hij de loopgraven in de frontstreek in om ijzer op te halen en werd schroot- en ijzerhandelaar. Vandaag staan de broers Bruno en Bert Goris aan het hoofd van het bedrijf. “Wij zijn de vierde generatie”, stelt Bruno. “Het klinkt misschien eigenaardig dat we dan nu nog maar onze 75ste verjaardag vieren maar 75 jaar geleden werd alles in een vennootschap gegoten.” De beide jonge CEO’s zijn de opvolgers van Hugo Goris en Annemie Syx. “ Niemand heeft ons gepusht in die richting, wij doen het met volle goesting en overgave”, stelt het broederpaar.

Centralisering

Het bedrijf is altijd in de Statiestraat in Passendale gebleven. “In 1990 hebben onze ouders alles gegroepeerd op de huidige site. Tot voor die centralisering was de winkel in metaalwaren 200 meter verderop gelegen. Omdat we op de huidige site de kans kregen grond bij te kopen, was het mogelijk om stelselmatig uit te breiden. Onlangs kwamen daar een nieuwe loods en nieuwe kantoren bij, waardoor er een fysieke scheiding is tussen de afdeling metalen en metaalwaren”, verduidelijkt Bruno. “Ons bedrijf is altijd al plaatselijk verankerd geweest, ook wat het ongeveer 30-koppige personeel betreft dat bijna volledig uit de nabijheid of regio komt.”

Twee pijlers

Vandenbroucke Metalen beschikt over een metaalwarenafdeling waar vaklui professioneel materiaal kunnen aankopen. De voorraad aan materialen is heel groot. Die pijler staat onder de leiding van Bert”, stelt Bruno. “We richten ons daarbij vooral tot vaklui uit West-Vlaanderen. Daarnaast is er nog de staalafdeling waar ik verantwoordelijk voor ben. Daar vinden aannemers en constructeurs wapening, betonnetten, draagbalken (poutrellen), buizen, platen, enzovoort. In ons bewerkingsatelier kunnen we materialen zagen, snijden, ponsen, plooien, lassen, boren, noem maar op.”

In de loop der jaren heeft het bedrijf een ijzersterke reputatie opgebouwd. De combinatie van metaalwaren en staalafdeling is wat het bedrijf onderscheidt van andere. De viering van 75 jaar gaat gepaard met een opendeurdag op 20 oktober. “Onze professionele klanten kunnen zo kennis maken met het bedrijf, genieten van tal van promoties en van een hapje en een drankje. Dat wordt ook een leuk moment voor onze ouders. Vader geniet van zijn pensioen maar moeder werkt nog graag mee in de zaak”, lacht Bruno.

Nieuwe huisstijl

Ook wordt naar aanleiding van de verjaardag een nieuwe huisstijl gelanceerd en dit in de kleuren geel en zwart. Het zijn ook de kleuren van FC Passendale waar Bruno en Bert Goris nog actief waren, maar dat is eerder toevallig. Het is gewoon omdat die kleuren heel opvallend zijn en aansluiten bij de sector.