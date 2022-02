Vandalisme of storm Corrie in Wijtschate?

Bewoners merkten begin deze week dat een aantal boompjes afgekraakt waren in de Houthemstraat in Wijtschate. De oorzaak is voorlopig onbekend.

In december vorig jaar werden in de Houthemstraat in Wijtschate bomen aangeplant. Buurtbewoners merkten begin deze week dat een aantal boompjes afgekraakt waren. Het is niet duidelijk wat hier de oorzaak is. Voor een aantal zou de sterke wind van maandag daarvoor gezorgd hebben, voor andere gaat het hier over vandalisme. De gemeente zal alvast zorgen voor het aanplanten van nieuwe boompjes.

Opvallend is verder dat één boompje gewoon verdwenen is. Niet alleen in de Houthemstraat in Wijtschate worden pas geplante bomen vernield, de gemeente kreeg ook al melding van vernielde boompjes langs de Vierstraat en van een afgekraakte boom in Kemmel.