Vanavond start in Kapittel nieuw seizoen Humor op Maandag

In zaal Kapittel in de Ooievaarsstraat in Wervik start vanavond om 20.30 uur een nieuw seizoen van Humor op Maandag. Dit keer komt Vincent Voeten, vorig jaar winnaar van de dertiende editie van Humo’s Comedy Cup.

Vincent Voeten staat nog maar sinds 2016 op de planken, maar aan de talenten van deze politie-inspecteur uit de Kempen valt niet te twijfelen. Hij brengt een try-put van zijn nieuwe show Smaad.

In het voorprogramma treedt Tim Loobuyck uit Deinze op Humor op Maandag heeft ondertussen al 25 edities op de teller staan. Organisator Ivan Volcke legde ondertussen acht data en namen vast. Het eindigt in mei met Bert Kruismans, tweemaal winnaar van De Slimste Mens ter Wereld?

Tickets kosten 10 euro.