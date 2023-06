Vanavond feestelijke inhuldiging van Groeningepark: “2.000 vierkante meter extra groene ruimte in binnenstad”

De werken aan de Groeningelaan zijn afgerond. Dankzij het gloednieuwe Groeningepark krijgt de Kortrijkse binnenstad 2.000 m² extra groene ruimte met een speelzone voor kinderen, een toegankelijke ontmoetingsplek met snijbloemen, een geïntegreerde wadi en een natuurzone met bomen.

Ook het kruispunt aan de Leeuw van Vlaanderenlaan werd veilig ingericht en aan de kop van de Veemarkt werd naast de kleine waterdoorlatende parkeerhub een afgesloten buurtfietsenstalling voorzien. De feestelijke inhuldiging vindt vanavond plaats vanaf 18.30 uur met dj Lotto, animatie, frietjes en een drankje.

Infomomenten

De werken werden uitgevoerd door aannemer Growebo naar ontwerp van Bureau Cnockaert & landschapsarchitecte Katinka ‘t Kindt.

“Bij het project werd de ruime buurt betrokken. Meer dan 200 buurtbewoners hebben geparticipeerd en zijn geïnspireerd tijdens de infomomenten. Zowel het stadsbestuur als het ontwerpbureau en de buurt zaten op dezelfde golflengte. Als iedereen de verandering wil dan kan je prachtige projecten creëren”, zegt urban architect Marie-Amélie Cnockaert.

Glinsterende stenen

Van de rechte grijze asfaltvlakte werd een vrolijk publiek domein gemaakt met getinte en soms zelfs glinsterende betonstraatstenen. Het nieuwe Groeningepark bestaat uit vier verschillende zones.

Aan de kant van de Veemarkt vind je een speelzone met een schommel voor alle leeftijden (wordt eind juni geplaatst), een zandbak en een speelplatform bij de monumentale plataan. De tweede zone – een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners en de kinderen van de school – bestaat uit een groen plein met kleurrijk straatmeubilair dat voor iedereen toegankelijk is.

Waterspel

“We kozen voor oranje banken zodat slechtzienden die kunnen opmerken. De zitelementen kunnen gedraaid worden zodat de gebruikers het park zelf kunnen invullen en kiezen hoe ze zich schikken, met ruimte voor rolwagens. In het park is ook ruimte voorzien voor gecultiveerde natuur met snijbloemen die je mag plukken als een boeketje voor de bewoners van het woonzorgcentrum.”, vertelt Marie-Amélie.

In de derde zone bevindt zich een waterspel dat zorgt voor de recuperatie van het hemelwater en dat het park klimaatrobuust maakt. Er is bovendien een waterpomp gekoppeld aan de regenwaterput die het regenwater van het dak van het woonzorgcentrum opvangt.

Luchtzuivering

“Dit is een voorbeeld van hoe we klimaatuitdagingen kunnen aanpakken, vooral in verharde stedelijke gebieden. Door meer ruimte te creëren voor groen en water, dragen we bij aan het verminderen van hitte. Groene zones spelen eveneens een cruciale rol bij luchtzuivering en het bevorderen van biodiversiteit”, aldus schepen Bert Herrewyn. In de laatste zone, het natuureiland, primeert het groen en krijgen fauna en flora de kans zich te ontwikkelen.

“Eén van de gevaarlijkste kruispunten in onze stad werd aangepakt”

Kom het nieuwe Groeningepark vanavond van 18.30 tot 20 uur bewonderen tijdens de officiële inhuldiging van het Groeningepark met DJ Lotto, gratis frietjes en drankje. Er wordt animatie voorzien voor jong en oud met Circus Sven en kunstenaars van het Vrij Atelier.

Parkeermogelijkheden

“Waar vorig jaar nog wagens stonden, spelen vandaag kinderen en genieten bewoners van het woonzorgcentrum in de schaduw op een bankje. Op deze ingeslagen weg gaan we verder. Een stad die aangenaam en veilig is voor kinderen van 8 en ouderen van 80, is goed voor iedereen”, zegt Axel Weydts, schepen van Openbare Werken. Goed nieuws voor fietsers en voetgangers want ook één van de gevaarlijkste kruispunten in onze stad werd aangepakt. Naast de aanleg van het Groeningepark kreeg het kruispunt van de Groeningelaan met de Leeuw Van Vlaanderenlaan een verkeersveilige inrichting.

“Fietsers komende van het Plein, die de Leeuw van Vlaanderenlaan willen inrijden, moeten geen immense asfaltvlakte met aankomende snelle wagens meer oversteken. Door het versmallen van de weg en het voorzien van een verhoogd aanliggend fietspad en doorgetrokken voetpaden is dit kruispunt stukken veiliger dan voorheen”, aldus Weydts. Ter hoogte van de toegangspoort van het park werd een parking (met elektrische laadpalen) voorzien voor shop&go en bewoners. Daar werd ook een buurtfietsenstalling geplaatst tegen 5 euro per maand. Voor het woonzorgcentrum Sint-Carolus zijn kortparkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien. Parkeren kan nog steeds in de ondergrondse parking Veemarkt, die in totaal 575 plaatsen heeft, met gemiddeld 250 plaatsen per dag op overschot.

Kostprijs

De kostprijs van het project bedraagt 1.250.000 euro, waarvan 250.000 euro gesubsidieerd via het traject ‘Vlaanderen breekt uit’ van het departement Omgeving.

“Dit is de eerste grote parking in de binnenstad die getransformeerd is tot een groene oase, maar ook een cruciale schakel in een langere, groene as. Het maakt de connectie met de Groeningekouter, Plein, Houtmarkt en het Begijnhofpark dat we ook uitbreiden met 2.600 m². Het project past in het algemeen plaatje met als kernwoorden verfraaien, vergroenen, ontharden en ontmoeten. Dankzij een parelsnoer van groene ruimtes wil onze stad omliggende parken verbinden”, besluit een lyrische schepen van Stadsvernieuwing, Wout Maddens. Tegen de lente van 2024 volgen het Casino- en Conservatoriumplein.