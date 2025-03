Vanaf zaterdag 15 maart honden weer slechts beperkt toegelaten op het strand van Knokke-Heist

Het betreden van het strand vanaf Heist tot het Zoute is met een hond opnieuw verboden vanaf 15 maart tot en met 15 oktober tussen 10 en 20 uur. De enige uitzondering is het strandgedeelte gelegen ten oosten van Surfers Paradise waar honden het hele jaar door onbeperkt op het strand mogen rondhossen. In Heist kunnen honden ook vrij rondlopen in de hondenlosloopweide in de Gustave Van Nieuwenhuysestraat.

In bossen en natuurgebieden moeten honden altijd aan de leiband. Dat is misschien niet zo prettig, maar wel noodzakelijk om de rust in de natuur te bewaren. In sommige omstandigheden zijn honden, zelfs aan de leiband, niet toegelaten. Dat is onder andere het geval in zones waar dieren grazen.

Sensibiliseringscampagne

Voor het vijfde jaar op rij houdt het Agentschap Natuur & Bos daarom aan het begin van de lente een sensibiliseringscampagne rond loslopende honden. Boswachters en natuurinspecteurs houden tijdens de weekends van 15/16 en 22/23 maart extra controles. Wie de hond aan de lijn houdt in bos- en natuurgebieden, krijgt een beloning voor de hond: een doosje met hondensnacks. Wie de hond niet aanlijnt, krijgt een boete. (MM)