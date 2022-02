Vanaf woensdag boosterprik voor jongeren tussen 12 en 17 uur in vaccinatiecentrum in Oostende

Vanaf woensdag 9 februari kunnen jongeren tussen 12 en 17 in vaccinatiecentrum Northlaan terecht voor de boosterprik. Er worden deze en volgende week vijf extra vaccinatiemomenten georganiseerd.

Wie eerder gevaccineerd werd en nu een boosterprik wil, kan vanaf vandaag een afspraak maken. Je hoeft dus niet op een uitnodiging te wachten. De Vlaamse overheid heeft beslist om de groep jongeren tussen 12 en 17 de kans te geven om een boosterprik te krijgen. Het vaccinatiecentrum in de Northlaan heeft alles in het werk gesteld om hier zo snel mogelijk op in te spelen.

Er zijn voor de jongeren vijf extra vaccinatiemomenten op woensdag 9 februari tussen 12.30 en 20 uur, donderdag 10 februari tussen 17 en 20 uur, vrijdag 11 februari tussen 17 en 20 uur, zaterdag 12 februari tussen 8 en 16.30 uur en woensdag 16 februari tussen 12.30 en 20 uur.

Om een afspraak te maken, nemen jongeren of hun ouders snel contact op met het het callcenter van het vaccinatiecentrum via het gratis nummer 0800 62 433 of via mail vaccinatiecentrum@oostende.be. Het callcenter is bereikbaar op weekdagen tussen 10 en 18 uur.

Je hebt deze gegevens nodig: naam, voornaam, rijksregisternummer, datum van de vorige (laatste) vaccinatie. Wie langskomt moet identiteitskaart en toestemmingsformulier mee hebben. Dat moet ondertekend zijn door een van de ouders.