Vanaf vrijdag maand lang Oktoberfoor in Oostende

Oostende baadt vanaf vrijdag een maand lang in de kermissfeer. Geen evidentie voor de foorkramers, die aankijken tegen torenhoge energieprijzen. Toch blijven de prijzen voor een ritje zoals die zijn. “We hebben wel de afspraak gemaakt dat wij met de stad zorgen voor promotie”, klinkt het bij schepen Charlotte Verkeyn (N-VA).

Net zoals dat al jaren het geval is vullen het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus-en-Paulusplein zich de komende maand met tientallen kermisattracties. Er zijn echter wat nieuwigheden op de Oktoberfoor, maar ook – en dat zullen velen niet graag horen – wat minder goed nieuws. “Eerst en vooral verhuist de Rock&Roll van het Sint-Petrus-en-Paulusplein naar het Mijnplein”, vertelt bevoegd schepen Charlotte Verkeyn. “Dat zorgt voor extra ruimte op het plein, waardoor we daar twee nieuwe grote attracties konden voorzien: de Xtreme en de Remix. Verder komen er ook nog twee kleinere attracties bij: een klein piratenbootje voor kinderen op de Groentemarkt en een nieuw behendigheidsspel op het Wapenplein.”

De energiecrisis en de daarmee gepaarde torenhoge energieprijzen laten zich overal voelen, ook bij de foorkramers. Die worden immers met hun attractie aangesloten op verdeelkasten voor elektriciteit. Op het einde van de kermis wordt de rekening gemaakt en krijgen de foorkramers hun factuur. Die zal dit jaar niet mals zijn. “We zitten aan het plafond van onze draagkracht”, zegt de schepen daarop. “Als stad kunnen we onmogelijk die extra kost dragen en ook voor de foorkramers is het niet gemakkelijk. De prijzen verhogen per rit zou er alleen maar voor zorgen dat het publiek wegblijft. Daarom hebben we een overeenkomst gesloten met de foorkramers dat zijn hun prijzen houden zoals die zijn en dat wij met de stad inzetten op promotie voor de Oktoberfoor.”

Geen 1 euro-dag

Tot drie jaar geleden konden de bezoekers op de openingsdag van de kermis nog alle attracties bestijgen voor amper een euro per rit. Daarvoor moesten ze mee lopen in de stoet met Reus James om na de stoet een formulier te pakken te krijgen. “Dat is onmogelijk nog haalbaar voor de foorkramers”, vervolgt de schepen. “Daarom hebben we dat concept afgevoerd. Er is wel nog steeds een familiedag op 31 oktober. Door de problemen rond de kortingsdag vorig jaar, hebben we nu een overeenkomst met heel wat foorkramers dat ze een afgesproken prijs moeten hanteren tijdens de kortingsdag. Op de openingsdag zullen ook het kindvriendelijk figuurtje James en nog heel wat andere tv-figuurtjes aanwezig zijn. Ook TikTokster Haily Bonduwe zal er zijn. Op die manier willen we de openingsdag aantrekkelijk maken voor het publiek.”

Net als de voorbije twee jaren is er opnieuw een prikkelarme dag. Op die dag gaan de lichten uit en wordt de muziek op de kermis gedempt. “Op die manier dempen we de vele prikkels die de kermisatttracties kunnen geven”, duidt schepen van Toegankelijkheid, Hina Bhatti (Open VLD). “Bovendien laten we de attracties die dag ook wat trager draaien, zodat iedereen van de kermis kan genieten.”