Vanaf vandaag mogen we opnieuw iets meer: coronabarometer start in ‘code rood’ maar brengt toch wat versoepelingen met zich mee

Hoewel vandaag de coronabarometer in ‘code rood’ start, volgen er toch een resem kleine versoepelingen. Zo mogen er bij sportwedstrijden weer toeschouwers aan de zijlijn zitten. Tot grote vreugde bij de clubs.

Cercle Brugge ontmoet zaterdagavond 29 januari om 20.45 uur KV Oostende in het Jan Breydelstadion. Na twee thuiswedstrijden zonder publiek zijn ze bij groen-zwart uiteraard tevreden dat er opnieuw supporters welkom zijn om hun ploeg aan te moedigen.

Voor de Cercle-abonnees wijzigt er niet veel in vergelijking met de eerdere thuiswedstrijden dit seizoen. Het Covid Safe Ticket (CST) blijft verplicht en het mondmasker moet door iedereen die zich binnen de stadionpoorten bevindt, gedragen worden. Ook in de tribunes moet het mondmasker op.

Voor Cerclefans zonder abonnement is de ‘1 op 4’-ticketverkoop van kracht. Dit betekent dat supporters zonder abonnement online tot maximaal vier tickets kunnen aankopen op voorwaarde dat ze een account aanmaakten voor 31/12/2019 en/of al een ticket/abonnement voor Cercle in het verleden hebben aangekocht. Offline kunnen fans die al gekend zijn in het systeem tot maximaal vier tickets aankopen bij de dienst Ticketing van Jan Breydel. Aangezien de loketten net voor de wedstrijd zaterdag gesloten blijven, kan je tot zaterdagmiddag 12 uur tickets aankopen in Brugge.

Bij Club Brugge, die pas volgende week zondag thuis speelt, is er nog geen beslissing genomen hoe ze de toeschouwers opnieuw zullen verwelkomen. Pas begin volgende week zal blauw-zwart communiceren over hoe ze de 70% bezettingsregel zullen toepassen.

Ook in de lagere reeksen is er tevredenheid dat er weer toeschouwers toegestaan worden. Franky De Cuyper van Eendracht Brugge spreekt over een gouden zaak.

Kantine laten draaien

“Ongeveer 90 percent van de inkomsten halen we uit onze bloeiende kantine. Maar als er geen toeschouwers rond het plein mogen staan, dan draait de gelagzaal evenmin. Een avondmatch om 20 uur? Dan trekken de spelers na de wedstrijd direct naar huis want de kantine moet om 23 uur sluiten. Trouwens wat was me dat allemaal? Buiten mocht niemand langs onze omheining naar matchen kijken, zelfs niet met mondmasker, maar binnen, in de kantine dus, mochten ze wel aan het venster zitten, zonder mondmasker…”

“Tijdens de periode waarin we geen toeschouwers mochten toelaten, kregen we zowaar controle van politie in burger. En ja, er waren een gering aantal kijkers aanwezig. Gelukkig waren de ordehandhavers flexibel en bleef het bij een mondelinge verwittiging en een dringende melding dat we de volgende keer wel een boete zouden uitgeschreven krijgen. En toen we onze reünie hielden, kwam politie in burger voor 23 uur controleren. Club Brugge speelde op die avond. Ze zouden zeker terugkeren en inderdaad, om 23.10 uur stonden ze daar opnieuw.”

“Recent voetbalden we tegen de beloften van KSV Jabbeke. En ja, er stonden supporters rond ons veld. Ik heb ze één voor één moeten aanspreken met het verzoek naar de kantine te komen en ik kreeg flink wat naar mijn kop. Sorry hé, de boetes zijn niet min en onze vereniging moet al zuinig omspringen met de centjes in deze tijden.”

“Wanneer komt het rijk der vrijheid eindelijk in zicht? Zopas kreeg ik bericht dat het virus opnieuw ronddwaalt in onze U21 groep. Ik ben dolgelukkig met de hervatting van de competitie met toeschouwers maar vraag me af hoelang het zal duren?”

(ACR/JT/JPV)