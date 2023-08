Vanaf nu maandelijksevoedselbedeling in Lo–Reninge

De sociale dienst van Lo-Reninge is gestart met een voedselbedelingsproject. Een keer per maand kunnen inwoners die het (tijdelijk) financieel wat moeilijker hebben langskomen voor een voedselpakket. Kiwanis Bachten de Kupe La Joconde schonk een koelkast om ingezamelde voedingswaren te bewaren.

Ook in Lo-Reninge zijn er helaas nog steeds mensen die dagelijks met honger moeten leven. Het voedselproject dat de sociale dienst van Lo-Reninge nu opstart om mensen te ondersteunen die moeite hebben om voldoende voedsel op tafel te krijgen, is dus geen overbodige luxe.

Voedselzekerheid

“Verschillende factoren zoals werkloosheid, lage inkomens en noodsituaties kunnen aan de basis liggen van voedselonzekerheid”, luidt het bij de sociale dienst van Lo-Reninge. “We werken voor de voedselbedeling samen met de voedselbank, lokale boeren, supermarkten en vrijwilligers. Foodsavers staat in voor het inzamelen van voedseldonaties, zowel van individuen als van bedrijven. Vervolgens wordt het voedsel geïnspecteerd, gesorteerd en verpakt.”

“De voedselbedeling biedt niet alleen voedselzekerheid, maar ook hoop en steun aan mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren”, is nog te horen. “Door de stress van voedselonzekerheid weg te nemen, kunnen mensen zich richten op andere belangrijke aspecten van hun leven zoals werk zoeken, hun opleiding voortzetten of voor hun gezin zorgen. We willen met de voedselbedeling niet alleen voedselzekerheid bieden, maar ook hoop en kansen voor een betere toekomst.”

Kiwanis Bachten De Kupe La Joconde schonk de sociale dienst van Lo-Reninge een koelkast waarin de ingezamelde etenswaren zoals fruit, zuivel, charcuterie kunnen worden bewaard. De sociale dienst van Lo-Reninge is heel dankbaar.