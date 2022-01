Vanaf maart Shop & Go-plaatsen in Torhoutse stadskern

Het Torhoutse stadsbestuur blijft zijn parkeerbeleid bijspijkeren. In maart 2023 wordt er volledig omgeschakeld naar blauwe zone en verdwijnt het betalend parkeren. Er zijn in het centrum 53 Shop & Go-plaatsen voorzien en in de Eugeen Van Oyestraat en de Poperbosstraat wordt er bewonersparkeren ingevoerd.

Tegelijkertijd werkt de stad een dynamisch, digitaal parkeergeleidingssysteem uit, dat de bestuurders de meest efficiënte weg naar een beschikbare parkeerplaats moet wijzen. Op de randparkings zal er geen blauwe zone gelden. Een en ander werd maandagavond verduidelijkt tijdens de zitting van de gemeenteraad.

Maximum 30 minuten parkeren zonder ticket of schijf

“In de stadskern komen er 53 Shop & Go-plaatsen”, aldus schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Daarvan zullen er 43 al vanaf 1 maart gebruikt kunnen worden: kleine aantallen in de Aartrijkestraat, op de Burg, in de Fraeysstraat, in de Industrielaan, in de Nieuwstraat, in de Oostendestraat, in de Spinneschoolstraat en in de Rijselstraat. Later komen daar nog tien plaatsen bij in het vernieuwde centrum: op de Markt, in de Zwanestraat en in de Zuidstraat.”

Shop & Go-plaatsen zijn gratis en duidelijk te herkennen aan de signalisatie. Je kunt er maximum 30 minuten parkeren zonder ticket of parkeerschijf. Parkeersensoren registreren wanneer je aankomt en vertrekt. Dat systeem geldt van maandag tot en met zaterdag, telkens van 9 tot 18 uur. Die parkeerplaatsen kunnen niet gebruikt worden met een bewonerskaart, een parkeerkaart of een kaart voor personen met een handicap. Wie er te lang blijft staan, riskeert een boete.

Bewonersparkeren in Eugeen Van Oye- en Poperbosstraat

“Vanaf 1 maart zal een snel bezoek aan je favoriete lokale handelaar veel eenvoudiger worden”, vervolgde de schepen. “Een app zal je begeleiden naar de dichtst bijgelegen Shop & Go-plaats. Klanten die kiezen voor een duurzame verplaatsing met de fiets, kunnen nóg dichter parkeren dankzij de fietsparkeerplaatsen die we voorzien.”

“Nog vanaf 1 maart voeren we in de Eugeen Van Oyestraat en de Poperbosstraat bewonersparkeren in. Enkel wie in de betrokken straat woont, zal er voortaan met een bewonerskaart kunnen parkeren. Bezoekers of bewoners uit omliggende straten moeten noodgedwongen naar elders uitwijken om hun auto achter te laten.”