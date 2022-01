Vanaf februari Theater Restaurant Gravenhof : “Concept van eten, show en dans”

Net nu Hostellerie ’t Gravenhof precies 50 jaar bestaat, krijgt de bekende Torhoutse feestzaal met restaurant en hotel een nieuwe invulling. Bjorn Inghelbrecht en Jill Vanhove uit het nabije Ichtegem maken er een theaterrestaurant van met feestelijke opening op vrijdag 4 februari. Theater Restaurant Gravenhof zal zeven op de zeven dagen open zijn, altijd met het drieledige concept van eten, show en dans.

Stéphanie Van Den Heuvel, die jarenlang ’t Gravenhof nabij het Kasteel Wijnendale heeft gerund, is blij met de overname. Ze was met haar zaak al een poosje gestopt en startte intussen Bistro 10 in Schore nabij Middelkerke. De komende maanden zal ze het koppel dat het Gravenhof nieuw leven inblaast, met raad en daad bijstaan.

Groot multifunctioneel podium met immense ledwand

“We hebben veel aan Stéphanie te danken”, zeggen Bjorn (35) en Jill (30), die nu nog hun thuis in de Torhoutbaan in Ichtegem hebben, maar straks in ’t Gravenhof komen wonen. “Zij geeft ons als jonge starters de kans om tegen gunstige voorwaarden onze droom waar te maken. We runnen de accommodatie met het systeem van huurkoop, wat betekent dat we na drie jaar huur de kans krijgen om de gebouwen eventueel te kopen. Eerst willen we natuurlijk zien hoe de zaken lopen.”

Bjorn speelt op veilig en behoudt zijn zelfstandige onderneming IBgras voor het plaatsen van kunstgras. Al is hij al maanden niet uit ’t Gravenhof weg te slaan, want hij heeft de grote feestzaal bijna volledig eigenhandig verbouwd. Met een groot multifunctioneel podium van 15 bij 4,5 meter met inbegrip van een ledwand van 6 bij 4 meter, zeg maar een immens tv-scherm. Eenmaal Theater Restaurant Gravenhof open is, zal hij voor de zaaldienst instaan: de bediening van de klanten. En voor de sfeer, want hij is een rasechte performer. Hij speelt drums en kan mensen entertainen. “Zanger Frank Valentino, die een pak podiumervaring heeft, zal ons coachen bij de opstart en geregeld komen optreden,” aldus Bjorn. “Hij is ook tijdens de openingsavond van 4 februari van de partij.”

Alles welkom dat in het concept past, zelfs weer trouwfeesten

Naast Frank Valentino zullen tijdens de vip-opening van 4 februari The Leading Ladies optreden, net als een mystery guest. “De deuren gaan om 18 uur open en de show start om 20 uur”, zegt Jill. “Van 21.30 tot 23 uur kan er dan gedanst worden. Alles zal perfect coronaproof gebeuren. De toegangsprijs bedraagt 25 euro, drankjes en hapjes inbegrepen. Vanaf die vrijdag start er een onvervalste openingsvierdaagse die op maandagavond 7 februari afgerond wordt.”

Het nieuwe, multifunctionele podium in de grote feestzaal meet 15 bij 4,5 meter met inbegrip van een ledwand van 6 bij 4 meter. © Johan Sabbe

Wat er de komende maanden op het grote multifunctionele podium zo allemaal vertoond zal worden? Bjorn: “Dat kan heel uiteenlopend zijn. Van een rock- of schlagerconcert over een optreden door een comedian tot zelfs een modeshow of een goochelact. Alles wat in ons concept van eten, show en dans past, is mogelijk. Ook weer trouwfeesten. We sluiten niets uit. We mikken op alle leeftijden, evengoed senioren en kinderen, uiteraard met aangepaste programma’s.”

Hotel met acht kamers gaat opnieuw open

Jill, die jarenlang ervaring in de horeca opgedaan heeft, neemt de open keuken voor haar rekening met geregeld bereidingen op de grill en keuzegerechten aan de kaart. Ze wordt samen met Bjorn het gezicht van de zaak. “Iedereen moet zich hier welkom voelen”, zegt het koppel. “Na twee jaar coronamiserie willen we de mensen zorgeloze namiddagen en avonden serveren. Om onbekommerd te genieten van het moment zelf, zonder stress of negatieve gevoelens.”

Ook het bijhorende hotel met acht kamers gaat opnieuw open, maar de bistro niet. Die zal doorverhuurd worden aan wie zin heeft in de opstart van een kleinschalige horecazaak.

“In de zomer zullen we uiteraard de mooie, grote tuin van ’t Gravenhof benutten”, geeft Jill nog mee. “Bjorn is momenteel een buitenconcept aan het uitdokteren, maar dat is nog niet concreet. Eerst op vrijdag 4 februari met enthousiasme met ons theaterrestaurant starten. We kijken ernaar uit. De reservaties lopen alvast vlot binnen.”