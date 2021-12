Vanaf dit weekend rondjes draaien op het reuzenrad tijdens eindejaar in Roeselare

Momenteel zijn ze met man en macht bezig om de laatste hand te leggen aan het reuzenrad op het Stationsplein. Het gaat om het Europa Rad, het grootste rad van Nederland met draaibare gondels.

Het reuzenrad is 38 meter hoog met 24 gondels. Het hele gevaarte weegt 120 ton en bevat tienduizenden lichtjes. Het reuzenrad is onderdeel van een coronaveilig eindejaar in Roeselare met onder andere ook de ijspiste, TikTok-tour, verschillende lichtinstallaties en een vernieuwde kerstverlichting. Komend weekend en het weekend voor Kerstmis zijn de drukste shoppingweekends, de meeste winkels zijn dan ook open op zondag. Bij te grote drukte zal een deel van het centrum afgesloten worden. Het reuzenrad, de carrousel en de ijspiste staan er tot 9 januari.