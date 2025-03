Vanaf april wordt afval ’s avonds opgehaald

Tussen 1 april en 30 september zal het afval ’s avonds opgehaald worden. Inwoners mogen hun afvalzak vanaf 20.30 uur buiten zetten. “De regeling geldt enkel voor de gewone afvalzak. Het PMD en karton blijven we ophalen vanaf ’s morgens”, zegt schepen Judith Ooms (Vooruit Plus). Hier en daar duiken problemen op. “We zullen in de overgangsperiode niet beboeten”, luidt het.

Oostende pakt de hinder van door meeuwen open geprikte vuilniszakken aan : vanaf 1 april (geen grap) wordt vanaf 22 uur de restafval zak opgehaald. De redenering : meeuwen zijn ’s avonds minder actief en zullen dus minder zakken aanvallen en open prikken. Pittig detail : in een niet zo ver verleden kregen inwoners die ’s avonds hun zak buiten zetten nog GAS-boetes. “Bovendien is er ’s avonds en ’s nachts minder verkeer, waardoor de ophaling vlotter kan verlopen. Uiteraard volgen we het effect goed op en evalueren we goed”, zegt schepen voor afvalbeleid Judith Ooms (Vooruit Plus).

Wat verandert ?

De wijzigingen staan genoteerd op de afvalkalender die eind 2024 in alle bussen viel. “Het betekent dat wie in het oude systeem een ophaling had op vrijdag, voortaan op donderdagavond vanaf 20.30 uur de zak mag buiten zetten. De ophaling start om 22 uur. Wie verkeerdelijk de zak toch ‘s morgens buiten zet, zal merken dat die niet opgehaald wordt. In dat geval moet men de zak weer binnen nemen om te vermijden dat meeuwen die openprikken”, zegt Judith Ooms.

“We begrijpen dat het een omschakeling is en daarom volgen extra teams dit in de eerste weken mee op. Ze zullen letten op de netheid en mensen sensibiliseren.” Voor de ophaling van 1 april moeten inwoners hun afval op maandag 31 maart buiten zetten.

Problemen

Voor handelaars is er een infosessie bij het Economisch Huis op 27 maart. “We kunnen met de stad niet het afval van bedrijven buiten zetten, maar we gaan met hen wel in dialoog omtrent mogelijke oplossingen. Er zijn ook alternatieven met afvalstraten of het gebruik van een privéophaler”, zegt Ooms.

Er zullen niet enkel problemen zijn met zakken van onwetende inwoners. “De zondagavondophaling is niet evident voor scholen. We kunnen niet verwachten dat de directeur daarvoor speciaal naar school komt. Daarom bekijken we om via Perspectief en buurthulp dit probleem op te lossen voor scholen in de zondagzone.”

Wel stickers en geen boetes

De stad wil dat iedereen mee is in het verhaal. “We zullen daarom in de dag na de nachtophaling teams inzetten om na te gaan hoe dit verloopt. Ze zullen stickers kleven op de vuilniszak en er komt een bewonersbrief om Oostendenaar attent te maken op het gewijzigde tijdstip. Dat zijn geen boetes. We zullen de eerste weken ook niet handhaven. We houden er ook rekening mee dat in de eerste weken de straten misschien vuiler zullen ogen omdat mensen het vergaten. We zullen desnoods extra teams inzetten om het op te ruimen. We willen vooral dat iedere Oostendenaar mee is in de overschakeling.”