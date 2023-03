Vanaf april worden 800 groene stoelen in Brugse parken geplaatst

Vanaf april zullen de sedert enkele jaren enorm populaire groene stoelen weer in grote getalen worden uitgezet op verschillende Brugse locaties. “Dit jaar kunnen inwoners en bezoekers gebruik maken van meer dan 800 groene stoelen verspreid over 27 plaatsen op het openbaar domein van Brugge om te genieten van de zon (of schaduw),” vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De groene stoelen zijn populairder dan ooit”, benadrukt Mercedes Van Volcem. “Ik kwam destijds op het idee om dit verplaatsbaar stadsmeubilair ook in onze stad een plaats te geven, met name in parken en op pleinen. De inspiratie deed ik op bij steden als Parijs en New York. De groene stoelen zorgen voor een hippe look en geven mensen de kans om even te onthaasten, maar ook om sociale contacten te onderhouden.”

Evolutie

2019 was het eerste jaar waarin we de groene stoelen zagen verschijnen in het Brugse stadsbeeld. Na een positieve evaluatie werden in 2020 twee extra locaties toegevoegd. In 2021 plaatste Stad Brugge 515 groene stoelen op 18 locaties. Vorig jaar waren er 700 stoelen op 25 locaties te vinden.

“De Bruggelingen én bezoekers aan de stad zijn duidelijk enthousiast over dit concept. De stoeltjes worden enorm vaak gebruikt. Daarom plaatsen we dit jaar 860 stoelen op 27 locaties.”

“De plaatsing van de stoelen verloopt zoals altijd in fasen,” zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Naast de 60 stoelen die gedurende het volledige jaar op de Burg te vinden zijn, kun je vanaf vrijdag 31 maart een eerste reeks stoelen in het Graaf Visartpark, Park Ter Poele en de Koude Keuken vinden (140). Vanaf maandag 3 april worden de overige locaties bedeeld!”

Park Steevens

Er worden dit jaar twee nieuwe locaties opgenomen: Sincfal park en park Steevens. “Met de vernieuwing van het park Stevens konden we deze locatie niet links laten liggen,” zegt de schepen. “Vanaf de opening op 5 mei vind je ook daar onze groene stoelen en ook in het vernieuwde Astridpark zullen de vertrouwde stoelen opnieuw te vinden zijn.”

Divers aanbod

“Er is zoals altijd een divers aanbod aan groene stoelen. Er zijn stoelen met of zonder armleuning, eenzitlounges en tweezitlounges. Deze stoelen zijn in korte tijd echt een symbool geworden van Brugse stadsvernieuwing op het openbaar domein. Onze historische stad wordt op die manier in een hip jasje gestoken, een realisatie waar ik enorm trots op ben,” aldsu Mercedes Van Volcem.