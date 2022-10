Vanaf 1 januari haalt Oudenburg ook organisch afval aan huis op

Samen met Bredene stapt Oudenburg in het gf(t)-proefproject en verwelkomt binnenkort de nieuwe gf(t)-zak. “Organisch afval, dat tot 35 procent van de restafvalzak inneemt, zal binnenkort selectief worden ingezameld”, zegt schepen van Milieu Gino Dumon.

Oudenburg en Bredene zijn de eersten die instappen in dit proefproject. Vanaf 1 januari 2023 kan organisch afval worden verzameld in de nieuwe gf(t)-zak. “Gf(t) bestaat uit afval van groenten, fruit en klein tuinafval. De gf(t)-zak, die beschikbaar is in een formaat van 30 liter, zal tweewekelijks worden opgehaald. De huidige ophalingen van tuin- en snoeiafval wijzigt niet. De kostprijs van een gf(t)-zak bedraagt 0,50 euro en is dus een pak goedkoper dan een restafvalzak. Dit is lang niet het enige voordeel bij de inzameling van gf(t). Het vermindert ook de hoeveelheid restafval en is een bijzonder goede zaak voor ons leefmilieu. Het ingezamelde afval wordt namelijk verwerkt tot compost dat vervolgens als bodemverbeteraar dienst kan doen”, legt schepen van Milieu Gino Dumon uit.

“De stad Oudenburg en IVOO willen in de eerste plaats de burgers goed informeren over dit project. In december belandt in alle brievenbussen een brochure met heel wat praktische informatie. Je vindt er onder meer terug hoe je de gf(t)-zakken moet aanbieden, de sorteerwijzer, verkooppunten van de zakken… Ook op www.oudenburg.be en op sociale media komt verdere info”, vult burgemeester Anthony Dumarey aan. (LIN)