Van zakjes chips tot bierflesje: graafwerken in duinen halen afval boven uit jaren zeventig

Bij de werken in het kader van het natuurherstelproject Life Dunias – waarbij exotische woekerplanten uit de duinen verwijderd worden – botsten de graafmachines op heel wat retro-afval. Opmerkelijke vondsten uit de jaren ’70 en ‘80, die volgens Tim Corbisier van de Proper Strand Lopers nog maar eens aantonen hoelang het duurt vooraleer afval afbreekt en dat sluikstorten helaas iets van alle tijden is. “Deprimerend. Dit is een stukje mensheid dat bovenkomt”, klinkt het.

Een zakje chips, blikjes frisdrank, een flacon zonnemelk… Dergelijke ‘retro’-vondsten zijn volgens Corbisier opmerkelijk, maar ook confronterend. “Dit leert ons dat er vroeger óók al veel afval achterbleef in de duinen”, zegt hij, “én het drukt ons nog maar eens met de neus op de feiten: zwerfvuil gaat veel langer mee dan je denkt.”

Archeologie

Zo’n zakje chips van pakweg vijftig jaar geleden is in die zin echt wel een eye opener, meent Corbisier. “Het blijft nodig om te sensibiliseren. Om de ogen te openen, zouden we eigenlijk in de nabije toekomst een soort van museumpje willen oprichten waar we dergelijke retro-vondsten in de kijker zetten. Vaak hangt daar immers ook een boeiend stukje geschiedenis aan vast: oude bierflesjes of dopjes kunnen ons bijvoorbeeld iets vertellen over de lokale brouwerijen die er ooit waren. Op die manier doen we dus eigenlijk ook een beetje aan archeologie met de Proper Strand Lopers. We graven letterlijk in het verleden.”

Tim Corbisier van de Proper Strand Lopers deed alweer enkele opmerkelijke vondsten. “Deprimerend. Dit is een stukje mensheid dat bovenkomt.” © Archief Davy Coghe

In Wenduine werd zo een flesje Siriki gevonden. Volgens Tim te dateren tussen 1970 en 1982. “In 1970 nam brouwerij De Gomme brouwerij De Bisschop uit Oudenaarde over. Die stond bekend voor zijn ‘Clairval’ bieren, maar ook om zijn lekkere limonades”, vertelt Tim. Brouwerij De Gomme was volgens Corbisier gelinkt aan Frans Degomme, in 1970 verkozen tot burgemeester van de toen nog onafhankelijke gemeente Ruddervoorde. “In ‘82 werd De Gomme overgenomen door Brouwerij Haacht, de gebouwen werden in ‘97 gesloopt.”

Een paar maanden geleden vond een Proper Strand Loper al eens een verpakking van een Raider – de voorloper van de Twix – uit ’86. “Een Mars-verpakking hadden we ook al, en nu botsten we in de duinen van De Haan op een Lion-verpakking uit dezelfde periode. De verzameling is compleet”, klinkt het ietwat cynisch. De graafwerken in De Haan leverden tot nog toe vier volle afvalzakken van veertig liter op. “En dat is dus nog maar van op één locatie”, besluit Corbisier.



