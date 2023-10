Van waterspektakel tot hutsepot smullen, Roeselare zet zich nog meer op de kaart als de voedingsstad van Vlaanderen

De Week van de Smaak in Roeselare is volop aan de gang. Met meer dan twintig activiteiten, georganiseerd door de stad en tal van partners, worden meer dan 2.000 deelnemers uit Roeselare en omgeving bereikt. Een succes, zo klinkt het bij Stad Roeselare. “Het is fijn dat er zoveel enthousiasme is voor alle smaakvolle troeven die we als voedingsstad te bieden hebben”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Roeselare, in het hart van de Vallei van de Voeding, lanceerde voor de Week van de Smaak van maandag 30 oktober tot zondag 5 november 2023 een programma om van te smullen. De Week van de Smaak is een nationaal publieksevenement, maar nergens in Vlaanderen kan je die week zo intens beleven als in Roeselare. “We hebben een gevarieerd programma met activiteiten voor jong en oud, de hele herfstvakantie lang, georganiseerd door de stad én tal van partners”, zegt burgemeester Kris Declercq.

De Week van de Smaak in Roeselare is dit jaar een samenspel van Stad Roeselare, ARhus, Koers, vzw Centrum & Shopping, De Spil, Creo, Milcobel, lokale horeca en handelaars, en vanuit de provincie POM West-Vlaanderen / OC West.

‘De Achterkeuken’, workshops en bedrijfsbezoeken volledig uitverkocht

Het programma slaat dit jaar duidelijk aan. Heel wat activiteiten en workshops waren nog voor de start van de Week van de Smaak volzet.

– Uitverkocht: na het succes van vorig jaar lokt ‘De Achterkeuken’, de culinaire belevingswandeling dit weekend nog meer volk, maar liefst 600 foodies. De deelnemers ontdekken nu donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond unieke en verborgen locaties in de Krottegem terwijl ze proeven van het lekkers van lokale chefs uit enkele Roeselaarse topkeukens.

– Uitverkocht: 10 workshops ‘Tips van Chefs’. De hele week lang strijken koks met klinkende namen neer in Roeselare. Denk aan tv-chef Loïc Van Impe en kookboekauteur Annet Daems, maar ook Ien Vitse, de chef-kok die Wout Van Aert en zijn collega’s van Jumbo-Visma gezonde en lekkere maaltijden serveert tijdens de Tour de France. Ook de workshops met lokale fijnproevers als traiteur Greek Lab, Indisch restaurant The Taste en Kris Goegebeur werden enorm gesmaakt. Samen met workshop foodfotografie (organisatie Creo) en de Rodenbach bierbeleving (organisatie OC West). De 250 plaatsen voor deze kookworkshops gingen vlot de deur uit.

– Uitverkocht: ‘Ontdek & proef’ bedrijfsbezoeken. 450 mensen krijgen deze week de kans om achter de schermen te gaan bij de dakserres van Agrotopia, pastagigant Soubry of de kaasspecialist Milcobel.

– Jonge foodies boven tijdens deze Week van de Smaak! Nog op zoek naar een leuke activiteit voor de herfstvakantie? De laatste tickets zijn beschikbaar voor de bakworkshop High Tea koekjes met Kris Goegebeur, Stuutjes en Cinema en de Escape Game Food Factory.

– Ook ARhus doet volop mee aan de Week van de Smaak: tijdens ‘Wuk proef je’ oefenen 33 anderstaligen hun Nederlands tijdens een proefwandeling doorheen het stadscentrum. Daarnaast genieten 44 deelnemers op zaterdagavond 4 november van een lekker lokaal vijfgangenmenu in ARhus Café terwijl ze een spannende detectivezaak oplossen tijdens ‘MoorTdinee’. De workshop voor kinderen ‘Word jij een pannenkoekenartiest’ was in een mum van tijd uitverkocht.

Wat staat er dit weekend nog op het menu?

Geen nood als je nog geen ticket te pakken zou hebben. De Week van de Smaak sluiten ze af met nog tal van gratis activiteiten waar je niet voor hoeft in te schrijven!

Vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 november: waterspektakel op de Grote Bassin

Dit familievriendelijk schouwspel is te zien op de Grote Bassin in het stadspark (opgepast: locatiewijziging!). Elke avond tussen 20 en 22.45 uur kan je om het halfuur genieten van een nieuwe voorstelling. Op vrijdag starten we iets vroeger, vanaf 18.30 uur, voor de allerkleinsten. Tip! Kom met de fiets.

Zaterdagnamiddag 4 november: smakelijk shoppen en genieten in het stadscentrum

Een heerlijke High Tea, dat betekent lekker shoppen en na je aankoop genieten van zoete en hartige hapjes, met koffie en uiteraard thee in typische Engelse setting, in samenwerking met de vzw Centrum en Shopping. High Tea is niet enkel proeven maar ook beleven. Want met een dubbeldekker op de Grote Markt en een Engelse ‘cab’ kan je je eventjes bij onze Britse buren wanen.

Zondag 5 november: ouderwetse hutsepot met moderne twist

De blikvanger in het Roeselaarse programma voor de Week van de Smaak is het grote hutsepotfestijn in het Huis van de Voeding nu zondag 5 november. De deelnemers schuiven mee aan tafel om het meest smakelijke recept voor hutsepot te proeven, bedacht door de Roeselaarse Christa Ledoux. Zij werd vorige week uitgeroepen tot ‘Smaakmaker #VANRSL’, door een vakjury onder leiding van Gault Millau-chef Michael Decruw. Er zijn nog enkele plaatsen aan tafel vrij voor nieuwsgierigen naar het recept van Christa, boordevol lokale ingrediënten. Een deel van de opbrengst gaat bovendien naar vzw De Sociale Kruidenier.

Nog tot en met zondag: smakelijke zoektochten in Koers en doorheen het stadscentrum

Sinds begin deze week en nog tot en met zondag; kan je heerlijk op stap met de kinderen!

– Wandelzoektocht met Vos & Haas (organisatie Lannoo, OC West en Stad Roeselare): haal het deelnameformulier af bij het Vrijetijdspunt in Koers of in ARhus. Zoek de acht pancartes op de route door het stadscentrum, los de bijhorende opdrachten op en maak kans op één van de mooie prijzen!

– Smakelijke zoektocht in Koers. Museum van de Wielersport: krijg helemaal de smaak van de koers te pakken tijdens de speelse doe-activiteiten.