Van vier naar een centrale dispatch voor brandweer in West-Vlaanderen

De voorbereidingen om de dispatchen van de vier brandweerzones in West-Vlaanderen te herleiden tot een centrale dispatch zijn volop bezig. Dat bevestigt gouverneur Carl Decaluwé aan provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). “In Oost-Vlaanderen zijn ze al een tijd overgestapt, waardoor de oproepen voor alle zones opgevolgd worden vanuit één centrale. zo zal het ook worden voor West-Vlaanderen”, legt Kurt uit.

Sinds 2015 zijn er vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen. “Alle oproepen voor de brandweer worden door de noodcentrale 112 behandeld. Dan wordt de betrokken brandweerzone ingelicht en worden automatisch de nodige personen en hulpvoertuigen opgeroepen. De oproep wordt uiteindelijk ook door de brandweerzone zelf opgevolgd en afgehandeld. Tenzij er evacuaties of medische bijstand nodig blijkt”, legt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) uit.

Voordelen

Er zijn heel wat voordelen als de oproepen na de noodcentrale vanuit een centrale dispatch opgevolgd worden in plaats vanuit de brandweerzone zelf. “Zo moeten er dan ‘s nachts en in het weekend niet meer in elke brandweerzone vrijwilligers actief zijn voor de dispatch. Want soms krijgen die een hele nacht geen oproep. Vanuit een centraal punt heb je ook een volledig overzicht over de hele provincie en wordt er niet dubbel gewerkt voor een oproep. En er kan ook gemakkelijker gekeken worden van waar het snelst de nodige middelen of versterkingsvoertuigen kunnen afkomen.”

“Nu zitten drie van de vier zones al op hetzelfde niveau voor de IT-systemen, in 2024 volgt brandweerzone Midwest”

Eind 2018 werd er onderzocht of dat haalbaar zou zijn. “Daarvoor moeten de vier West-Vlaamse brandweerzones eerst de systemen op technologisch gebied afstemmen en nog enkele andere dingen aanpassen. Dat heeft ondertussen wat vertraging op gelopen. Nu werken drie van de vier zones op IT-systemen van hetzelfde niveau. In 2024 zal zone Midwest er nog bijkomen”, besluit Kurte. “Daarna kunnen we de volgende stap zetten om de hulpverlening efficiënter te laten verlopen”, stelt gouverneur Carl Decaluwé.