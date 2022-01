Van uitgebrande schoenfabriek naar sociale appartementen

Vele jaren nadat de schoenfabriek Tanghe in 1979 verwoest werd door een brand, bouwde de toenmalige Izegemse Bouwmaatschappij een aantal sociale appartementen.

Donderdag 26 februari 1970 brak er omstreeks 9.30 uur brand uit in schoenfabriek Tanghe in de Papestraat. Op dat moment waren er 275 werknemers aan het werk. In anderhalf uur brandde de fabriek volledig uit en ze werd ook nooit meer heropgebouwd.

In 2005 werden op de plaats van schoenfabriek Tanghe (links op de oude foto) en op de plaats van een aantal oude kleine werkmanswoningen aan de kant van de Kortrijksestraat (eveneens links op de oude foto) sociale woningen en appartementen gebouwd door de Izegemse Bouwmaatschappij, nu IZI Wonen. Op 10 september 2005 werd de eerste steen van dat project gelegd.

Eerste cinemavertoning

“Op de oude foto zien we nog ‘Estaminet Oude Sint-Pieter’ waarvan de oudste vermelding dateert van 1887”, zegt Bart Blomme van Ten Mandere. “Daar vond ook de eerste cinemavertoning plaats (begin 20ste eeuw) en tot 1970 was de Schuttersgilde Willem Tell er actief. Na de ‘Oude Sint-Pieter’ kreeg het café de naam ‘Dolle Kever’ en sinds kort heet het nu ‘In ‘t Geniep’.”

Achter de appartementen ligt nu het Cyriel Tangheplein, genoemd naar Cyriel Tanghe, die in 1897 de fabriek stichtte. Na de brand wilden de zaakvoerders niet meer investeren in een nieuwe fabriek.

Links op de recente foto zien we de sociale appartementen en daarvoor een deel van de woning van wijlen André Gasquet. Op de hoek van de Kortrijsestraat met de Meensestraat en de Papestraat café ‘In ‘t Geniep’. Rechts zien we op de hoek van de Meensestraat met de Sint-Pïetersstraat de vroegere kledingzaak Casatex. (IB)