Van topschutter en spitsentrainer tot hoofdcoach

Exit Mbaye Leye en zijn assistent Patrick Asselman, enter Frederik D’Hollander (46) en Davy De fauw. Op vijf speeldagen van het einde heeft Zulte Waregem dan toch een trainerswissel doorgevoerd. Al is het maar de vraag of die zo laat op het seizoen nog zoden aan de dijk zal brengen.

De timing voor het ontslag van Mbaye Leye is, zo laat op het seizoen, opmerkelijk. De keuze voor zijn opvolger evenzeer. Frederik D’Hollander, clubtopschutter van Essevee tot uitgerekend Leye hem van de troon stootte, moet Essevee de komende weken in eerste klasse houden. Die keuze een zwaktebod noemen, is erg scherp D’Hollander verdient zonder meer het voordeel van de twijfel , maar het is hoe dan ook wel een keuze die heel wat vragen oproept. D’Hollander heeft immers amper ervaring op het hoogste niveau. Als speler had D’Hollander wel een belangrijke rol in de promotie van Essevee naar eerste klasse, maar eens op het hoogste niveau kwam de voormalige aanvaller slechts zes keer in actie voor Essevee. Bij de winterstop volgde zelfs al weer een transfer naar tweede klasse.

Ook qua trainerspalmares is het vooralsnog magertjes. D’Hollander zette zijn eerste stapjes in het trainersvak in provinciale bij Jong Zulte, met wie hij van tweede naar eerste provinciale promoveerde. Toen die ploeg echter een doorstart maakte in vierde provinciale keerde hij terug naar het oude nest, waar hij de U18 onder zijn hoede kreeg en ook als assistent-videoanalist fungeerde. Sinds dit seizoen staat hij aan het roer van Jong Essevee, momenteel negende in Tweede Amateurklasse A. Daar levert hij volgens insiders heel goed werk, maar dat is natuurlijk een totaal ander gegeven dan de degradatiestrijd in 1A. Veel tijd om zich in te werken heeft D’Hollander dan ook niet.

Opvallend is ook dat D’Hollander in het verleden zelf aangaf niet meteen open te staan voor een job op het hoogste niveau. Samen met zijn broer runt hij immers ook D’Horeca Service, een bedrijf dat grondstoffen om ijs te maken levert aan hotels en restaurants. Daarnaast geeft hij ook training in het scholenproject van Zulte Waregem. Dat alles doet dan ook vermoeden dat de aanstelling van D’Hollander eerder een oplossing op de korte termijn is, ook omdat hij niet over een UEFA Pro License beschikt.

Davy De fauw

54 keer scoorde ‘Fred Raket’ voor Zulte Waregem. Nu wordt het evenwel vooral zaak om achterin de boel bij te sturen, want het is daar waar bij Essevee het schoentje dit seizoen knelt. Hij krijgt met Davy De fauw daarbij alvast de hulp van een ander Essevee-icoon. Het is evenwel twijfelachtig of dat duo voor het verhoopte shockeffect zal kunnen zorgen in de spelersgroep. (TM)