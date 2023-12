Van strafpleiter tot kampioen voltige, VMS zet verdienstelijke personen in de kijker met anker

Naar jaarlijkse gewoonte reikte de Oud-leerlingenbond van de VMS drie Ankers uit aan verdienstelijke personen. Strafpleiter Lennert Dierickx, oud-leraar Peter Soete en Belgisch kampioen voltige Lauren Vanlerberghe kregen de kunstwerkjes in keramiek. Op de plechtige huldiging tekenden veel ‘ge-ankerden’ present.

Het is dit jaar precies 15 jaar geleden dat de eerste geankerde Lennert Dierickx afstudeerde aan de VMS in de afdeling wetenschappen-wiskunde. Lennert is een gedreven en gepassioneerd advocaat die quasi dagelijks in de rechtbank terug te vinden is. Hij stond als strafpleiter cliënten bij in diverse spraakmakende zaken en trad op in procedures voor het Hof van Assisen en het Hof van Cassatie. Lennert trad ook op als advocaat in de zaak Chovanec, waarbij een Slovaakse man overleed na hardhandig politieoptreden in een cel in de luchthaven van Charleroi. De zaak veroorzaakte heel wat beroering en kreeg ook een politiek staartje toen toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Jan Jambon zei dat hij niet op de hoogte was van het incident, wat niet bleek te kloppen.

Driedelig pak

Peter Soete is de tweede geankerde. Peter was 20 jaar toen hij in de VMS kwam lesgeven. Als leerkracht heeft Peter meer dan 40 jaar geprobeerd om zijn leerlingen iets bij te brengen. Leerstof en kennis van het Frans, uiteraard, maar ook wereldse wijsheid. Peter verwachtte dat de leerlingen hun best deden voor hem, en deed omgekeerd ook zelf zijn best voor de leerlingen. Het feit dat hij steevast in driedelig pak voor de klas stond, zag hij als teken van respect tegenover de leerlingen en zijn collega’s. Veel Roeselarenaars kennen Peter niet enkel als Peter Soete van de VMS, maar zeker ook als Peter Soete van De Weekbode.

Lauren Vanlerberghe kreeg het derde Anker van 2023. Vanaf haar zes jaar deed ze aan competitieturnen. Toen ze als jong meisje een paardenshow bijwoonde in het Sportpaleis in Antwerpen, verloor ze haar hart aan voltige. De sport stond in ons land toen nog in zijn kinderschoenen. Door haar achtergrond als turnster viel Lauren meteen op en begon ze deel te nemen aan internationale wedstrijden. Ze ervaarde al snel dat ze in deze sport volop kon groeien en een hoog niveau zou kunnen bereiken. Ze was twaalf jaar toen ze voor het eerst Belgisch kampioen voltige werd, een titel die ze ondertussen al twaalf keer heeft behaald. Lauren is ook een belangrijke pion in de opleiding van trainers. Zo is ze voor Paardensport Vlaanderen docent voor de sessies start to coach voor voltigelesgevers.