Van speelplaats tot woonplaats: Avelgem schrijft nieuw hoofdstuk met De Kloostertuin “7.000 m² grote site onder de sloophamer begin maart”

Op de site van de voormalige Sint-Jan Berchmansschool verrijst De Kloostertuin, een groen woonproject met gezinswoningen, appartementen en handelsruimtes. “We mikken op een dynamische mix van wonen en ondernemen”, zegt projectontwikkelaar Johan Heemeryck van RAAK Invest. De eerste bewoners worden eind 2028 verwacht.

De Sint-Jan Berchmansschool was al enige tijd op zoek naar extra financiële middelen om de schoolinfrastructuur te vernieuwen. Dankzij een unieke samenwerking kon er voor een win-winsituatie gezorgd worden. “Ondertussen nam de school haar intrek op een nieuwe site 500 meter verderop en wij zorgen nu voor extra kwalitatieve en betaalbare huisvesting op die plek”, aldus Heemeryck.

Groene long in het centrum

RAAK Invest werkt samen met projectontwikkelaar Steenoven, architecten Groep 3 en Trant Architecten. Begin maart starten de afbraakwerken op de 7.000 m² grote site, die voor een groot stuk onthard wordt en een groene corridor voorziet naar het centrum. De school recupereert alvast het grote Vincentius-beeld boven van het oude kloostergebouw en het Mariabeeld uit de grot.

De naam De Kloostertuin is overigens niet alleen een knipoog naar het voormalige 19e-eeuwse klooster dat op de site was gevestigd, het verwijst ook naar de binnentuin met boomgaard. Deze ontmoetingsplek bij uitstek zal in het midden komen te liggen van in totaal zes residenties – samen goed voor 51 appartementen en zes handelsruimtes. Verder komen er nog zes gezinswoningen met privétuinen, de mogelijkheid tot handelszaken en plaats voor een horecazaak op de hoek van de Leopoldstraat”, zegt projectcoördinator Louis Vercaemst van Steenoven.

Groene corridor als verbindingsader

De prijzen starten vanaf 215.000 euro voor een eenkamerappartement. Een gezinswoning is beschikbaar vanaf 315.000 euro. Ondergronds parkeren wordt voorzien, met extra deelwagens en fietsenstallingen voor bewoners. Het project past in de bredere ambitie om het centrum groener en leefbaarder te maken. “Met de heraanleg van de Kloosterstraat en de nieuwe binnentuin, brengen we het groen van de Scheldemeersen tot in het hart van Avelgem. En… niemand krijgt hier huiswerk!”, knipoogt Vercaemst naar het vorige tijdperk van de site.

Meer info op www.dekloostertuin.be

FOTO (RAAK Invest)

Vooraanzicht van de Kloostertuin.