Tijdens een familiefeest in feestzaal Le Plat Pays in Zandvoorde troffen we dit vrouwelijk viergeslacht aan.

Stammoeder is Simonne Verschaeve (84). We zien haar op de foto samen met haar dochter Christel Dorme (60), kleindochter Deborah Calmeyn (31) en achterkleindochter Olivia Nuytten (2,5 maanden). Allen wonen ze in Zonnebeke. (foto ZB)

Foto en os ZB