Van Quickenborne op Noordzeetop: “Maken dat het vooruit gaat”

Voor minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is het voorbereiden van een Noordzeeveiligheidspact de voornaamste inzet van de North Sea Summit in Oostende, naast het bereiken van Europese standaarden voor de realisatie van windmolenparken. “Het moet vooruitgaan”, zegt hij.

“Met de negen landen willen we komen tot een Noordzeeveiligheidspact”, zegt minister Van Quickenborne vanuit Oostende. “We hebben nood aan minimumstandaarden voor de veiligheid van datakabels, pijpleidingen, windmolenparken… Een tweede element is tot een platform te komen om incidenten te rapporteren, bijvoorbeeld verdachte schepen die voorbijvaren. Ten derde willen we afspraken over het interveniëren bij incidenten. België heeft op de ministerraad alvast één miljoen euro uitgetrokken voor dat platform.”

“Ook de NAVO zit vandaag mee aan tafel”, aldus Van Quickenborne. “Het akkoord zal vanavond niet worden afgesloten, maar wij hadden wel al voorbereidende gesprekken met Nederland en Engeland. We zouden wel graag een ‘go!’ krijgen om zo’n pact te kunnen afsluiten. Dat is nodig vanwege de incidenten die er recent geweest zijn, denk aan de gesaboteerde pijpleidingen en de Russische schepen die in onze wateren komen.”

Standaarden voor windmolenparken

“Ook op het vlak van windmolenparken op zee willen we een tandje bij steken. België wil met het uitbouwen van de nieuwe Elisabethzone tot een elektriciteitsproductie op de Noordzee voor 5 miljoen gezinnen komen. We willen ook het oudste windmolenpark op de Thorntonbank vernieuwen en zonnepanelen realiseren tussen de windmolens op zee om ook die ruimte optimaal te benutten.”

“Op deze top is de doelstelling vooral om standaarden te bereiken voor overheidsaanbestedingen voor windmolenparken. Tegen 2030 willen we de CO2-uitstoot met 35 procent verminderen, maar om daarin te slagen, zal het moeten vooruitgaan.”