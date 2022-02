Van nieuwe jeugdsite blijft enkel evenementenhal overeind

Na een vergadering met de jeugdbewegingen is het voor het schepencollege duidelijk geworden dat de Maldegemse jeugdbewegingen geen zin hebben om te verhuizen naar een nieuwe jeugdsite op het terrein in de Katsweg. Van de plannen voor de nieuwe jeugdsite blijft er na die vergadering nog enkel de nieuwe evenementenhal over.

2onder dat er overleg was geweest binnen de gemeenteraad of afgesproken was met de jeugdraad en de jeugdbeweging had het Maldegems schepencollege in 2020 met het GO Meetjesland onderhandeld over de aankoop van een perceel grond in de Katsweg.

Toen het schepencollege in februari 2020 het aangekochte perceel voorstelde gaf het ook al inzicht in zijn plannen met het terrein. Het zou een nieuwe jeugdsite worden waar alle Maldegemse jeugdbewegingen een nieuw onderkomen kregen. Er zou ook een nieuw jeugdhuis en een grote speelweide komen. Ook een evenementenhal waar meer dan 1.200 mensen in kunnen en in verschillende compartimenten kan ingedeeld worden behoorde tot de plannen. OVERLEG In de gemeenteraadszitting kregen zowel burgemeester Bart Van Hulle als schepen van jeugd Glenn Longeville (beiden Open VLD) zware kritiek omdat ze in de aanloop naar de aankoop noch de raadsleden noch de jeugdbewegingen hadden ingelicht.

Fors investeren

Het gesprek met de jeugdbewegingen dat voor de aankoop plaats had moeten vinden is er vorig jaar toch nog gekomen. De jeugdbewegingen vrezen dat zij hun eigenheid zullen verliezen als ze allemaal op dezelfde locatie zitten. Voor burgemeester Van Hulle was dat argument voldoende om de plannen voor de nieuwe jeugdsite af te blazen. De jeugdbewegingen hopen wel dat de gemeente bereid is om fors te investeren in de renovatie van de bestaande jeugdlokalen. De piramide in de Gidsenlaan is voor de jeugdbewegingen in zo een slechte staat dat die beter door een nieuwbouw kan worden vervangen.

De plannen voor de nieuwe evenementenhal op de jeugdsite in de Katsweg en het nieuw cultureel centrum met ondergrondse parking in het centrum blijven wel bestaan. Ook aan de plannen voor de renovatie van Dn Hoogen Pad in Adegem wordt verder gewerkt. Burgemeester Van Hulle hoopt nog dit jaar de eerste steen van de evenementenhal te kunnen leggen. (LV)