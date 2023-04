Van Mariupol tot Lichtervelde: Curieus-L brengt het verhaal van de Oekraïense Olha Skantseva

De Oekraïense Olha Skantseva en enkele van haar familieleden verbleven een aantal maanden in De Biekorf. Curieus-L brengt op 15 april hun verhaal: de omstandigheden in Mariupol, hun vlucht naar België en het verblijf in De Biekorf.

Rita Lombaert van Curieus-L vindt het belangrijk dat het verhaal van Olha verteld wordt. “Terugkeren naar hun Mariupol, zoals ze het gekend hebben, is niet meer mogelijk. Daar voel ik een enorme tristesse bij maar ze blijven niet bij de pakken zitten. Ondanks alles hebben zij een positieve ingesteldheid, denkt Olha oplossingsgericht en straalt ze een rust uit”, vertelt Rita.

Nederlands leren

Olha Skantseva (37) is getrouwd met Oleksandr, ze hebben een zoon, Artem die drie jaar is. Olha volgt momenteel Nederlandse les in het CVO. “Ik wil Nederlands leren”, vertelt een gemotiveerde Olha, “en ik zoek werk. Ik werk graag met cijfers. ” Ze houdt van wandelen met haar gezin, reizen en steden bezoeken. Olha en haar gezin wonen al een jaar in België. “Samen met mijn moeder, die 72 is, komen we uit Mariupol in Oekraïne. Toen wij in Mariupol waren, wilden wij leven en vrij zijn. We waren vol hoop en vertrouwen dat alles goed zou komen. Mijn nicht Halyna heeft ons geholpen naar België te komen. Zij woont en werkt hier al meer dan 20 jaar. We ontmoetten elkaar voor het eerst in België. Ik ben haar heel erg dankbaar. Zonder haar en haar familie zou het voor ons hier zeer moeilijk zijn geweest.”

“De eerste indruk van de Belgen is positief,” zegt Olha. “De Lichterveldenaren die ons geholpen hebben, zijn vriendelijk, open en behulpzaam. Ik ben iedereen die deelnam aan het ‘leven van het huis’ van Biekorf en die ons hielp en niet in de steek liet in moeilijke tijden zeer dankbaar. Mariupol heeft veel geleden tijdens de gevechten. Nu is mijn stad bezet door Rusland. Ik mis mijn familie en mijn stabiele leven, maar ik geloof dat alles goed komt. We willen een leven beginnen in België, voor de toekomst van onze zoon.”

‘Olha’s verhaal’ is een verslag over de omstandigheden in Mariupol die tot de vlucht van Olha leidde en over het verblijf in de Biekorf. Een organisatie van Curieus-L in Lucy’s Living, Neerstraat 12 in Lichtervelde op zaterdag 15 april. Aanvang om 16 uur, einde voorzien tegen 19 uur. Deelname is gratis, wel vooraf inschrijven via ritalombaert@skynet.be.